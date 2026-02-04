Literatura
Xabier Montoia publica la novela "Bakea, bakea"

Ignacio Osa, donostiarra de 43 años, vivirá como desastre a la muerte de su madre, el pilar de su vida, "pero pronto aprenderá que está muy equivocado, porque, incluso en el mayor descalabro, es posible caer más abajo en el hoyo, que lleguen desgracias aún mayores".

Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián

Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.

