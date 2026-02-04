Xabier Montoia publica la novela "Bakea, bakea"
Ignacio Osa, donostiarra de 43 años, vivirá como desastre a la muerte de su madre, el pilar de su vida, "pero pronto aprenderá que está muy equivocado, porque, incluso en el mayor descalabro, es posible caer más abajo en el hoyo, que lleguen desgracias aún mayores".
La exposición 'Lauaxeta, arquitecto de sueños' llega al Museo del Nacionalismo Vasco, en Bilbao
El Museo del Nacionalismo Vasco de la Fundación Sabino Arana acoge hasta el 12 de marzo en Sabin Etxea, en Bilbao, la exposición itinerante 'Lauaxeta, ametsen egilea', organizada por la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con el museo. Conmemora el 120º aniversario del nacimiento del poeta y escritor vasco Esteban Urkiaga 'Lauaxeta'.
Valerie Miles y Gerediaga Elkartea, premios BBK Gutun Zuria
La editora y escritora estadounidense y la asociación de Durangaldea serán distinguidos en la próxima edición del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que comenzará el 24 de febrero.
Doinuele presenta sus citas para 2026
La Red de Plazas en Euskera ha presentado en Pamplona las ferias de literatura en euskera que se celebrarán este año: (H)ilbeltza en Baztan, Literatura Plazara en Oiartzun, Gure Gelatik en Azkoitia, Literaturia en Zarautz, Euskal Liburu eta Disko Azoka en Ziburu, Liburu eta Disko Azoka en Hernani, Ikusi Mikusi en Sara, Hitzen Lihoa en Oiartzun y Liburu eta Disko Azoka en Lazkao.
El mes de la novela negra
Este lunes comienzan (H)ilbeltza, la Semana de Baztan de Novela Negra Vasca, y el festival de literatura y cine negro de Pamplona, Pamplona Negra.
EHU y la Universidad de Salamanca estudian la muerte de Miguel de Unamuno
¿Murió Miguel de Unamuno asesinado o sufrió una muerte natural? El debate en torno a la muerte del escritor bilbaino vuelve a estar en el candelero. Una investigación de Euskal Herriko Unibertsitatea y Universidad de Salamanca intenta exclarecer el suceso.
La EHU participará en una investigación para esclarecer la muerte de Unamuno
Un grupo de docentes de varios departamentos de la EHU han decidido impulsar una iniciativa de apoyo a la investigación interdisciplinar de la Universidad de Salamanca (USAL) sobre la muerte de Unamuno. "Los diferentes indicios de criminalidad en torno a la muerte de Unamuno interpelan a la EHU a participar en la investigación que está promoviendo la USAL”, han explicado.
Acto de reconocimiento a Joxe Azurmendi en el último día de Durangoko Azoka
Los miembros de la Fundación Jakin y Gerediaga han realizado un acto de reconocimiento a Joxe Azurmendi. El acto se ha basado en el último número de la revista Jakin, que tiene al escritor y euskaltzale como protagonista. Además, varios poetas han recitado el Manifestu atzeratua de Azurmendi.
Entregan los premios Euskadi de Literatura, en San Sebastián
Aunque ya estaban anunciados los nombres de los ganadores y las ganadoras, hoy se han entregado, en el museo San Telmo de San Sebastián, los premios Euskadi de Literatura. Se han repartido siete reconocimientos en otros tantos apartados. Unai Elorriaga ha sido galardonado con el premio Literatura en euskera; en castellano, lo ha recibido Garazi Albizua. Karmele Mitxelena, Maite Rosende, Koldo Bigubi, Markos Zapiain e Itxaso del Castillo han sido otros de los premiados.
Jon Arretxe: "Sentía la necesidad de cambiar"
El escritor Jon Arretxe aparca las historias del detective Touré, y publica la novela negra "Txerriak eta loreak". A la venta en la Feria de Durango.