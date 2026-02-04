Literatura
Xabier Montoiak "Bakea, bakea" eleberria aurkeztu du

Xabier Montoia "Bizia, bizia" aurkezten
18:00 - 20:00

Inazio Osa 43 urteko donostiarrak hondamendia biziko du ama hiltzean, "baina laster ikasiko du oker dagoela oso, deskalabrurik handienean ere beti baita posible zuloan beherago erortzea, are eta zoritxar handiagoak etortzea".

Literatura

