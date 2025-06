Kepa Arrizabalaga panderojolea zendu da

Los estadounidenses Dinosaur Jr. marcarán el cartel del jueves, que también contará con el punk de los británicos The Damned. El viernes será para los más clásicos, con todo el repertorio de John Fogerty o la inconfundible Lucinda Williams, que vuelve al Azkena dos años después. El exvocalista de Sex Pistols, Johnny Rotten, pondrá la intensidad con Public Image Limited, con permiso de Turbonegro. El broche lo pondrán el sábado la reconocible banda Manic Street Preachers, la psicodelia de The Flaming Lips y el 30 aniversario de los suecos The Hellacopters.