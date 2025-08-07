La ópera 'Amaya' se estrena en la Quincena Musical
La Quincena Musical de San Sebastián programa por primera vez en su historia la ópera 'Amaya' de Jesús Guridi, que se interpretará en versión concierto el próximo sábado, 9 de agosto, en el Kursaal con un "elenco cien por cien vasco", encabezado por los solistas Arantza Ezenarro y Gillen Mungia y por Euskadiko Orkestra.
Este gran recital, dirigido por Diego Martin-Etxebarria, contará además con la participación de Easo Abesbatza y de un nutrido grupo de cantantes vascos, entre ellos la mezzosoprano Marifé Nogales.
El Kursaal acogerá así la primera cita operística en versión concierto de la 86 edición de la Quincena, que promete ser "especial" ya que se podrá escuchar una de las pocas óperas escritas en euskera que se estrena además en de la programación del festival donostiarra.
Inspirada en la novela 'Amaya o los vascos en el siglo VIII', escrita en 1879 por Francisco Navarro Villoslada, esta composición en tres actos, más un epílogo firmado por el autor del libreto, José María Arroita-Jauregui, fue estrenada en Bilbao en 1920.
Ambientada a comienzos del siglo VIII, la ópera recrea un pueblo vasco en transición en el que sitúa a unos personajes atrapados entre el amor, la familia y, sobre todo, el peso de las tradiciones.
Más noticias sobre música
Comienza la Quincena Musical de San Sebastián, con una edición histórica llena de estrenos y grandes nombres
La 86ª edición del festival donostiarra se inaugura este 1 de agosto con el ballet “Requiem(s)” y contará por primera vez con la presencia de orquestas como la de la Ópera de París y la Gewandhausorchester de Leipzig.
El Jazzaldia de Donostia cierra su 60 edición con un "rotundo éxito" y "en plena forma"
Ha sido la última edición de Miguel Martín como director, aunque seguirá "al servicio" del festival donostiarra. Martín ha destacado el aforo al completo de 17 conciertos de pago y el prácticamente lleno del resto. Los 52 conciertos gratuitos han sumado 158 700 personas y los de pago 20 480.
La leyenda del blues rock Jimmie Vaughan, IV Premio Bilbao Blues Festival
Vaughan (Texas, 1951) ha recibido este sábado la txapela del festival, tras lo cual ha ofrecido un concierto, el único en el Estado. Ganador de cuatro Grammys, en 1976 formó la mítica banda The Fabulous Thunderbirds. Tras abandonar esta formación en 1989, comenzó una fulgurante carrera como solista.
El público del Jazzaldia se entrega a Bulego
Dentro del festival de jazz de Donostia-San Sebastián, el grupo de Azkoitia ofreció anoche un directo fresco y divertido en la playa de La Zurriola ante un público compuesto en su mayoría por familias y jóvenes.
La gran dama del jazz Dee Dee Bridgewater recoge el premio Donostiako Jazzaldia
El festival donostiarra de jazz ha premiado la carrera de más de cuatro décadas de esta sureña de Menphis. Bridgewater, quien ha actuado en el ecuador del festival, ha aprovechado para reivindicar su trabajo en favor de "todas las mujeres y especialmente de las mujeres negras".
El grupo Latzen vuelve a los escenarios, tras 17 años
Ha sido con motivo de la 30ª y última edición del festival Hatortxu Rock, en Lakuntza. El grupo de heavy de Oñati publicó una maqueta y dos discos, antes de separarse en 1999. En 2007, el cuarteto realizó una gira de reunión reflejada en el disco en directo "Hellmuga".
Arranca el Bilbao Blues Festival con los bilbaínos Mississippi Queen & The Wet Dogs
Hasta el domingo Bilbao se convierte en la capital mundial del blues donde no faltarán las leyendas y las sorpresas. Este viernes es el turno de Mississippi Queen & The Wet Dogs, The Kings of Blues y Blackburn Brothers.
El cantante británico Jamie Cullum vuelve por quinta vez al Jazzaldia
La playa de la Zurriola se transformó en escenario de lujo para recibir a una de las voces más personales del jazz contemporáneo. Cullum ha regresado a Donostia por quinta vez con un repertorio nuevo que mezcla jazz , pop y swing.
Los californianos The Beach Boys, por primera vez en el Jazzaldia, llenan de buenas vibraciones el auditorio Kursaal
En su debut en el Jazzaldia de San Sebastián han tocado temas muy conocidos de sus diferentes etapas, canciones que hablaban de amor, de surf y que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.