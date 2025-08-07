La ópera 'Amaya' se estrena en la Quincena Musical

La Quincena Musical de San Sebastián programa por primera vez en su historia la ópera 'Amaya' de Jesús Guridi, que se interpretará en versión concierto el próximo sábado, 9 de agosto, en el Kursaal con un "elenco cien por cien vasco", encabezado por los solistas Arantza Ezenarro y Gillen Mungia y por Euskadiko Orkestra.

Este gran recital, dirigido por Diego Martin-Etxebarria, contará además con la participación de Easo Abesbatza y de un nutrido grupo de cantantes vascos, entre ellos la mezzosoprano Marifé Nogales.



El Kursaal acogerá así la primera cita operística en versión concierto de la 86 edición de la Quincena, que promete ser "especial" ya que se podrá escuchar una de las pocas óperas escritas en euskera que se estrena además en de la programación del festival donostiarra.

Inspirada en la novela 'Amaya o los vascos en el siglo VIII', escrita en 1879 por Francisco Navarro Villoslada, esta composición en tres actos, más un epílogo firmado por el autor del libreto, José María Arroita-Jauregui, fue estrenada en Bilbao en 1920.

Ambientada a comienzos del siglo VIII, la ópera recrea un pueblo vasco en transición en el que sitúa a unos personajes atrapados entre el amor, la familia y, sobre todo, el peso de las tradiciones.