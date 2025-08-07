MUSIKA HAMABOSTALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Amaya' opera lehen aldiz eskainiko da Donostiako Musika Hamabostaldian

Euskarazko opera honen kontzertu-bertsioa abuztuaren 9an (larunbata) eskainiko da, 20:00etan, Kursaalen.  Jesus Gurido konpositore gasteiztarren obra garrantzitsuenetako bat da, Musika Hamabostaldian inoiz interpretatu gabea.

arantza ezenarro amaya musika hamabostaldia donostia

Arantza Ezenarrok interpretatuko du Amaya. Argazkia: Musika Hamabostaldia

author image

EITB

Azken eguneratzea

Jesus Guridiren ‘Amaya’ opera erakutsiko du aurten lehen aldiz Donostiako Musika Hamabostaldiak. Datorren larunbatean, abuztuak 9, 20:00etan, Kursaalen da hitzordua, Arantza Ezenarro eta Gillen Mungia bakarlariak eta Euskadiko Orkestra buru direla.

Aipatutako horiez gain, beste ahots ugari ere bilduko ditu Diego Martin-Etxeberriak zuzendutako obrak, tartean, Easo Abesbatzako kideena eta Marife Nogales sopranoarena.

Euskaraz idatziko opera ezagunenetakoa, 1879an Francisco Navarro Villosladak idatzitako  'Amaya o los vascos en el siglo VIII' eleberrian dago oinarrituta. VIII. mendean girotutako herria erakutsiko du, amodioa, familia-harremanak eta tradizioa uztartuko dituen istorioekin. 

Musika Kontzertuak Donostia Donostiako Udala

Musikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu