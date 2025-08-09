Reinserción
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrece por primera vez un concierto en el interior del centro penitenciario de Álava

18:00 - 20:00
Orquesta Sinfónica de Bilbao. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Bilboko Orkestra Sinfonikoak lehen aldiz eskaini du kontzertu bat Arabako espetxe barruan
author image

EITB

Última actualización

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ha ofrecido por primera vez un concierto dentro del centro penitenciario de Álava. Un total de 45 músicos han interpretado durante 50 minutos obras de Jesús Guridi ante internos y personal de la prisión. La iniciativa busca acercar la cultura a todas las personas como un derecho universal, también en el ámbito penitenciario. La música se ha convertido en un puente de empatía y en una herramienta para favorecer la reinserción social.

Música Araba-Álava Vitoria-Gasteiz Cárceles Euskadiko Orkestra

Más noticias música

Cargar más