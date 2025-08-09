FIESTAS DE LA BLANCA
Vitoria-Gasteiz vibra al ritmo de Zea Mays

aiora renteria zea mays
18:00 - 20:00
EITB

Última actualización

En el marco de las Fiestas de la Blanca, la icónica banda vízcaína actuó ayer en la Plaza de los Fueros de la capital alavesa. La poderosa voz de Aiora Renteria hizo vibrar a toda una plaza en la se dieron cita centenares de personas. 

