Mitoaroa II, una experiencia inmersiva

Pello Reparaz anunció que venía con algo nuevo y diferente y, sin duda, así fue la actuación que anoche ofreció el grupo Zetak en Illumbe, Mitoaroa II.

Más allá de ser un concierto, lo que anoche pudieron disfrutar miles de personas fue un espectáculo, una superproducción y una experiencia, una experiencia inmersiva. Y es que las personas asistentes escucharon toda la música y también las voces y diálogos de los actores y personajes que participaron en la actuación mediante los cascos que se les repartieron a la entrada.

Una experiencia extraña, ya que al quitarse los cascos, no se oía música, aunque sí miles de gargantas cantando a capella y a pleno pulmón

Al igual que el Mitoaroa I en el Navarra Arena, la mitología vasca fue uno de los ejes de la historia, destacando en esta ocasión también la marca de la Iglesia y de la Inquisición, ya que la historia se sitúa en la época en la que, retrocediendo a la historia hasta el siglo XV, los seres mitológicos fueron desterrados de la tierra. Así, Reparaz pudo hablar con varios personajes del pasado, quienes le colocaron (y también a las y los espectadores) en situaciones interiores incómodas.

Porque, queriendo promover una reflexión personal y colectiva, en los dialogados tuvieron un peso destacado las críticas sociales y políticas, como la denuncia del genocidio en Gaza, pero también la destrucción de la naturaleza, el mundo de hormigón, o las formas de consumo, incluida la cultura; a partir de ellas, Reparaz daba pie implícitamente a que cada uno y cada una se preguntara: «¿ Dónde me sitúo yo ante estas realidades?

Se pudieron ver en el escenario numerosos rostros conocidos de la cultura vasca, como Aitziber Garmendia, Yune Nogeiras, Josean Bengoetxea, Antton Telleria, así como Javier Botet e Ignatius Farray. También Maixux Zugarramurdi se subió al escenario, ataviada con traje de época. Les acompañaron una larga lista de colaboradores: Neomak, Kukai, Fillas de Cassandra, el Orfeón Donostiarra, Patxi Santamaría, Pantxoa y Pello, entre otros muchos. Y no faltaron tampoco numerosos personajes del carnaval de Euskal Herria.

Hoy y mañana Illumbe se volverá a llenar hasta la bandera, como augura el sold-out desde hace meses.

Quienes no tengan la oportunidad de vivirlo in situ, podrán disfrutar del espectáculo Mitoaroa II esta noche en Primeran y en EITB2.