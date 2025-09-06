'Mitoaroa III' aterrizará en San Mamés el 20 de junio de 2026

El 20 de junio de 2026, San Mamés acogerá el primer gran show íntegramente en euskera que llenará un estadio: Mitoaroa III. Según han anunciado, será un reto histórico. La Catedral se convertirá en el escenario de un acontecimiento sin precedentes para la cultura vasca. Zetak llegará a Bilbao, fijando a Bizkaia en el centro del mapa cultural y firmando el primer lleno absoluto de un estadio con un show íntegramente en euskera.

La gran noticia se ha dado a conocer la madrugada del domingo en el segundo show ofrecido en Illunbe (San Sebastián). Mediante una pieza audiovisual, el público ha descubierto que Mitoaroa contará con una tercera parte. Tercera parte de una trilogía en el estadio San Mames, tras el éxito de Mitoaroa II, una revolución tecnológica sin precedentes que nos llevó al siglo XV.

Mitoaroa III, por su parte, dará un nuevo salto: será un show que ocurrirá en una realidad distópica, pensado para convertir San Mamés en un gran altavoz de la euskal kultura.

Entradas

La preventa de entradas se abrirá el miércoles 10 de septiembre y la venta general el jueves 11 de septiembre a las 10:00 horas.