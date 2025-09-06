'Mitoaroa III' aterrizará en San Mamés el 20 de junio de 2026
El 20 de junio de 2026, San Mamés acogerá el primer gran show íntegramente en euskera que llenará un estadio: Mitoaroa III. Según han anunciado, será un reto histórico. La Catedral se convertirá en el escenario de un acontecimiento sin precedentes para la cultura vasca. Zetak llegará a Bilbao, fijando a Bizkaia en el centro del mapa cultural y firmando el primer lleno absoluto de un estadio con un show íntegramente en euskera.
La gran noticia se ha dado a conocer la madrugada del domingo en el segundo show ofrecido en Illunbe (San Sebastián). Mediante una pieza audiovisual, el público ha descubierto que Mitoaroa contará con una tercera parte. Tercera parte de una trilogía en el estadio San Mames, tras el éxito de Mitoaroa II, una revolución tecnológica sin precedentes que nos llevó al siglo XV.
Mitoaroa III, por su parte, dará un nuevo salto: será un show que ocurrirá en una realidad distópica, pensado para convertir San Mamés en un gran altavoz de la euskal kultura.
Entradas
La preventa de entradas se abrirá el miércoles 10 de septiembre y la venta general el jueves 11 de septiembre a las 10:00 horas.
Nos colamos en el backstage de 'Mitoaroa II', otro espectáculo igual de impresionante
Se espera que 40 000 personas asistan a las tres citas, con un despliegue visual y sonoro sin precedentes en la música en euskera. Este sábado se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en ETB2, y en la plataforma gratuita de streaming PRIMERAN.
Mitoaroa II, una experiencia inmersiva
Zetak ofreció anoche el primero de los tres conciertos que ofrecerá en Illumbe, una experiencia especial y diferente. Para quien no pueda disfrutarlo 'in situ', hoy sábado se emitirá en directo en Primeran y en EITB 2, a partir de las 22:00 horas.
El concierto Ura Bere Bidean llega a San Sebastián
El espectáculo “Kantuz” reunirá el 13 de diciembre en Illunbe a músicos y músicas de la Euskadiko Orkestra con 25 artistas y grupo vascos: Süne, Neomak, Amak, Olatz Salvador, Sua, Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Iñigo Etxezarreta (ETS), Gozategi, Sorotan Bele, Su Ta Gar, Anje Duhalde, Erramun Martikorena, Urko…
Pello Reparaz: "Mitoaroa dos es una obra más sería, y también más política que el de Iruñea"
Tras el éxíto cosechado en el Navarra Arena el pasado enero, quedan 5 días para la triple jornada del espectáculo Mitoaroa que el grupo Zetak ofrecerá en Illunbe el próximo fin de semana. Pello Reparaz nos ha avanzado que será una precuela del Mitoaroa del Navarra Arena y que habrá muchas novedades.
Tomatito y Antonio "El Turry" llenan Pamplona de flamenco
La guitarra de Tomatito y el cante de Antonio “El Turry” han puesto la nota flamenca al sábado pamplonés, con dos recitales consecutivos que han reunido a centenares de personas en torno a la Plaza Consistorial.
Muere Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años
El cantante ha fallecido en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado Ramón Arcusa, su pareja artística desde 1958.
La Quincena Musical estrena la ópera "Nizugu"
70 intérpretes protagonizan la ópera “bilingüe y para todos los públicos”, la sexta producción conjunta de la Quincena y Easo Abesbatza.
Sama Abdulhadi, Octave One y Helena Hauff encabezan el Dantz Festival
La novena edición del festival donostiarra de música electrónica se celebra el fin de semana, los días 29 y 30 de agosto, en el anfiteatro de Miramon.
Gatibu pone a bailar a los seguidores congregados en la Aste Nagusia de Bilbao
La banda de Gernika ha creado un ambiente inigualable en el parque Europa con el concierto ofrecido el jueves por la noche, en el marco de su gira de despedida a sus "locos" seguidores, antes de bajarse del escenario para siempre.