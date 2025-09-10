Zetak vende todas las entradas para su concierto en San Mamés, y anuncia otro concierto
El grupo navarro liderado por Pello Reparaz añade un concierto el 19 de junio de 2026 en el estadio bilbaíno, después de vender en cuatro horas más de 40 000 tiques para su cita del 20 de junio.
Zetak ha anunciado que Mitoaroa III también se podrá disfrutar el 19 de junio en San Mamés, después de anunciar que el grupo navarro ha vendido todas las entradas para su concierto del 20 de junio en el estadio bilbaíno.
Zetak cerrará su trilogía Mitoaroa con dos conciertos históricos en San Mamés. La banda navarra ha agotado en pocas horas todas las entradas para el espectáculo que ofrecerá el 20 de junio de 2026, un montaje que supondrá el broche de oro a un ciclo que ha recorrido el presente, el pasado y ahora el futuro.
El evento, patrocinado por la Diputación Foral de Bizkaia, convertirá por partida doble San Mamés, con un aforo de más de 40 000 personas, en el gran escenario de la música vasca.
La cita quedó propuesta la madrugada de este pasado domingo domingo, durante el segundo pase del espectáculo Mitoaroa II en Illunbe (Donostia). Fue entonces cuando, a través de un tráiler, el público descubrió que la saga se convertiría en trilogía y que su capítulo final llegaría a la “catedral” de San Mamés.
Mitoaroa III llega tras el éxito de Mitoaroa II, un despliegue tecnológico sin precedentes que trasladó al público al siglo XV. Si la primera entrega exploró el presente y la segunda viajó al pasado, el cierre de San Mamés dará un salto al futuro y buscará convertir el estadio bilbaíno "en un gran altavoz de la cultura vasca".
“Zetak es una apuesta, un riesgo y algo diferente”, subrayó Pello Reparaz, que se mostró con ganas de “hacer historia” y de consolidar la música en euskera en escenarios de máxima dimensión.
Las entradas para el concierto del día 19 de junio se pondrán a la venta este jueves, 11 de septiembre, a las 10:00 horas.
Pello Reparaz: "La idea era no dejar a nadie indiferente, y lo hemos conseguido"
El programa "Egun On", de ETB, ha entrevistado a Pello Reparaz, un día después de que ZETAK terminara la serie de conciertos "Mitoaroa II". También nos ha hablado sobre el espectáculo que desplegarán el 20 de junio en San Mamés.
Pello Reparaz: "El espectáculo 'Mitoaroa III' se situará en el 2084"
Zetak ofrecerá el 20 de junio de 2026 un espectáculo basado en la obra '1984' de George Orwell en el estadio de San Mamés. "Zetak es una apuesta, un riesgo y algo diferente", destaca Reparaz, que se muestra con ganas de hacer historia.
'Mitoaroa III' aterrizará en San Mamés el 20 de junio de 2026
Zetak llegará a Bilbao, fijando a Bizkaia en el centro del mapa cultural y firmando el primer lleno absoluto de un estadio con un show íntegramente en euskera.
Nos colamos en el backstage de 'Mitoaroa II', otro espectáculo igual de impresionante
Se espera que 40 000 personas asistan a las tres citas, con un despliegue visual y sonoro sin precedentes en la música en euskera. Este sábado se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en ETB2, y en la plataforma gratuita de streaming PRIMERAN.
Mitoaroa II, una experiencia inmersiva
Zetak ofreció anoche el primero de los tres conciertos que ofrecerá en Illumbe, una experiencia especial y diferente. Para quien no pueda disfrutarlo 'in situ', hoy sábado se emitirá en directo en Primeran y en EITB 2, a partir de las 22:00 horas.
Pello Reparaz: "Mitoaroa dos es una obra más sería, y también más política que el de Iruñea"
Tras el éxíto cosechado en el Navarra Arena el pasado enero, quedan 5 días para la triple jornada del espectáculo Mitoaroa que el grupo Zetak ofrecerá en Illunbe el próximo fin de semana. Pello Reparaz nos ha avanzado que será una precuela del Mitoaroa del Navarra Arena y que habrá muchas novedades.