Zetak ha anunciado que Mitoaroa III también se podrá disfrutar el 19 de junio en San Mamés, después de anunciar que el grupo navarro ha vendido todas las entradas para su concierto del 20 de junio en el estadio bilbaíno.

Zetak cerrará su trilogía Mitoaroa con dos conciertos históricos en San Mamés. La banda navarra ha agotado en pocas horas todas las entradas para el espectáculo que ofrecerá el 20 de junio de 2026, un montaje que supondrá el broche de oro a un ciclo que ha recorrido el presente, el pasado y ahora el futuro.

El evento, patrocinado por la Diputación Foral de Bizkaia, convertirá por partida doble San Mamés, con un aforo de más de 40 000 personas, en el gran escenario de la música vasca.

La cita quedó propuesta la madrugada de este pasado domingo domingo, durante el segundo pase del espectáculo Mitoaroa II en Illunbe (Donostia). Fue entonces cuando, a través de un tráiler, el público descubrió que la saga se convertiría en trilogía y que su capítulo final llegaría a la “catedral” de San Mamés.

Mitoaroa III llega tras el éxito de Mitoaroa II, un despliegue tecnológico sin precedentes que trasladó al público al siglo XV. Si la primera entrega exploró el presente y la segunda viajó al pasado, el cierre de San Mamés dará un salto al futuro y buscará convertir el estadio bilbaíno "en un gran altavoz de la cultura vasca".

“Zetak es una apuesta, un riesgo y algo diferente”, subrayó Pello Reparaz, que se mostró con ganas de “hacer historia” y de consolidar la música en euskera en escenarios de máxima dimensión.

Las entradas para el concierto del día 19 de junio se pondrán a la venta este jueves, 11 de septiembre, a las 10:00 horas.