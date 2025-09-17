Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gipuzkoa otorgará la Medalla de Oro 2025 a la cantante Lourdes Iriondo, fallecida en 2005

El objetivo de la distinción es "traer al presente y hacer justicia al amplio e innovador trabajo que Lourdes Iriondo desarrolló en la revitalización del euskera y de la cultura vasca, para que su legado ocupe el lugar que merece en la historia" del territorio.
Euskaraz irakurri: Gipuzkoak 2025eko Urrezko Domina emango dio 2005ean hil zen Lourdes Iriondo abeslariari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Diputación Foral de Gipuzkoa concederá este año la Medalla de Oro a la cantautora, escritora y profesora Lourdes Iriondo en el 20 aniversario de su fallecimiento, una distinción con la que reconocerá su aportación en la canción vasca y la literatura infantil así como su papel como "mujer adelantada a su tiempo".

El acto de entrega, que tendrá lugar el próximo diciembre, será un homenaje "emotivo y especial", organizado en colaboración con la familia y el entorno de la homenajeada, ha anunciado este martes la portavoz foral, Irune Berasaluze, en rueda de prensa.

La concesión de la Medalla de Oro a Lourdes Iriondo (San Sebastián, 1937-Urnieta, 2005), aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno, es la segunda que la Diputación guipuzcoana otorga de manera póstuma tras la concedida a Mikel Laboa en 2008.

El objetivo de la distinción es "traer al presente y hacer justicia al amplio e innovador trabajo que Lourdes Iriondo desarrolló en la revitalización del euskera y de la cultura vasca, para que su legado ocupe el lugar que merece en la historia" del territorio, ha señalado Berasaluze.

Lourdes Iriondo fue una de las fundadoras del movimiento vanguardista Ez dok amairu, y sus canciones, tanto en solitario como junto a Xabier Lete o en colaboración con otros artistas, "se convirtieron en referentes de la memoria colectiva de los años 60 y 70", ha señalado.

Iriondo fue también fue pionera desde la perspectiva de la igualdad, "al tener la valentía y la capacidad de situar a las mujeres creadoras en el espacio público en una sociedad cerrada y limitada para ellas" al tiempo que realizó una aportación fundamental en el ámbito de la literatura infantil en euskera, ha remarcado.

"Gipuzkoa rinde homenaje a Lourdes Iriondo por todo lo que le debemos, por su contribución a abrir camino como creadora, y porque es de justicia que su nombre y su legado estén inscritos en la historia de nuestro territorio", ha concluido.

Euskera Música vasca Donostia-San Sebastián Urnieta Gipuzkoa Diputación Foral de Gipuzkoa Música

Más noticias sobre música

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter y Ariana Grande deslumbran en los MTV Video Music Awards

La cantante pop Ariana Grande se ha alzado con el máximo galardón de los MTV Video Music Awards, y Lady Gaga y Sabrina Carpenter se han llevado los máximos honores en una celebración repleta de estrellas de los favoritos de los fans en Nueva York. Grande ha ganado el premio al video del año por "Brighter Days Ahead", lo que le ha valido el mayor galardón de la noche en los premios votados por los fans. Mariah Carey ha recibido un premio a la trayectoria y ha hablado sobre lo divertido que es hacer videos musicales. Los videos son "minipelículas que visualizan la pura fantasía que implica", ha dicho.

Cargar más