Gipuzkoa otorgará la Medalla de Oro 2025 a la cantante Lourdes Iriondo, fallecida en 2005

La Diputación Foral de Gipuzkoa concederá este año la Medalla de Oro a la cantautora, escritora y profesora Lourdes Iriondo en el 20 aniversario de su fallecimiento, una distinción con la que reconocerá su aportación en la canción vasca y la literatura infantil así como su papel como "mujer adelantada a su tiempo".



El acto de entrega, que tendrá lugar el próximo diciembre, será un homenaje "emotivo y especial", organizado en colaboración con la familia y el entorno de la homenajeada, ha anunciado este martes la portavoz foral, Irune Berasaluze, en rueda de prensa.



La concesión de la Medalla de Oro a Lourdes Iriondo (San Sebastián, 1937-Urnieta, 2005), aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno, es la segunda que la Diputación guipuzcoana otorga de manera póstuma tras la concedida a Mikel Laboa en 2008.



El objetivo de la distinción es "traer al presente y hacer justicia al amplio e innovador trabajo que Lourdes Iriondo desarrolló en la revitalización del euskera y de la cultura vasca, para que su legado ocupe el lugar que merece en la historia" del territorio, ha señalado Berasaluze.



Lourdes Iriondo fue una de las fundadoras del movimiento vanguardista Ez dok amairu, y sus canciones, tanto en solitario como junto a Xabier Lete o en colaboración con otros artistas, "se convirtieron en referentes de la memoria colectiva de los años 60 y 70", ha señalado.



Iriondo fue también fue pionera desde la perspectiva de la igualdad, "al tener la valentía y la capacidad de situar a las mujeres creadoras en el espacio público en una sociedad cerrada y limitada para ellas" al tiempo que realizó una aportación fundamental en el ámbito de la literatura infantil en euskera, ha remarcado.



"Gipuzkoa rinde homenaje a Lourdes Iriondo por todo lo que le debemos, por su contribución a abrir camino como creadora, y porque es de justicia que su nombre y su legado estén inscritos en la historia de nuestro territorio", ha concluido.