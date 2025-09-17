Gipuzkoak 2005ean zendu zen Lourdes Iriondo abeslariari emango dio 2025eko Urrezko Domina
Sariaren helburua "Lourdes Iriondok euskararen eta euskal kulturaren biziberritzean garatu zuen lan zabal eta berritzailea gaur egunera ekartzea eta justizia egitea da, bere ondareak lurraldeko historian merezi duen lekua izan dezan".
Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Iriondo kantautore, idazle eta irakasleari emango dio aurtengo Urrezko Domina, bere heriotzaren 20. urteurrenean. Sari horrekin, euskal kantagintzan eta haur literaturan egindako ekarpena eta "bere garaiari aurreratutako emakume" gisa egindako lana aintzatetsiko ditu.
Ekitaldia datorren abenduan izango da, eta omenaldi "hunkigarria eta berezia" izango da, omenduaren familiarekin eta ingurukoekin elkarlanean antolatuta, Irune Berasaluze foru bozeramaileak astearte honetan prentsaurrekoan iragarri duenez.
Asteazken honetan egin den Gobernu Kontseiluan onartu da Lourdes Iriondori (Donostia, 1937-Urnieta, 2005) Urrezko Domina ematea, eta Gipuzkoako Aldundiak emango emango duen hilondoko bigarrena da, 2008an eman zion aurrenekoa Mikel Laboari.
Sariaren helburua "Lourdes Iriondok euskararen eta euskal kulturaren biziberritzean garatu zuen lan zabal eta berritzailea gaur egunera ekartzea eta justizia egitea da, bere ondareak lurraldeko historian merezi duen lekua izan dezan", adierazi du Berasaluzek.
Lourdes Iriondo Ez dok Amairu mugimendu abangoardistaren sortzaileetako bat izan zen, eta bere abestiak, bakarka, Xabier Leterekin batera edo beste artista batzuekin elkarlanean, "60 eta 70eko hamarkadetako memoria kolektiboaren erreferente bihurtu ziren", adierazi du.
Iriondo aitzindaria izan zen berdintasunaren ikuspegitik ere, "emakume sortzaileak espazio publikoan kokatzeko ausardia eta gaitasuna zituelako, gizarte itxi eta mugatu batean", eta, aldi berean, funtsezko ekarpena egin zuen euskarazko haur literaturaren esparruan, azpimarratu duenez.
Berasaluzek laburbildu duenez, “Gipuzkoak omenaldia egiten dio Lourdes Iriondori zor diogun guztiagatik, emakume sortzaile gisa urratutako bideagatik, eta justiziaz haren izena eta ondarea gure lurraldearen historian idatzita gera daitezen”.
