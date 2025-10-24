Concierto
Ura Bere Bidean llega con Evaristo, Leire Martinez, Sukena y "Elektrizitatea" de Zea Mays, puntual a su cita

El concierto que une música sinfónica con clásicos populares de la música vasca se ha convertido en una cita imprescindible en la temporada musical de Euskal Herria .La Orquesta Sinfónica de Bilbao y más de 24 grupos y artistas fusionarán sus músicas el viernes y el sábado, 24 y 25 de octubre.
Después del ensayo general de este jueves, también repleto de público, 24 grupos y artistas se unirán el viernes y el sábado, 24 y 25 de octubre, a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el concierto sinfónico Ura, en el que este año participarán, entre otros y otros, Evaristo (La Polla Records, Gatillazo...), Ariel Rot (Tequila, Los Rodriguez), Leire Martinez (La Oreja de Van Gogh), Sukena, Neomak y se podrá disfrutar en directo de la versión 25 aniversario de la canción "Elektrizitatea" de Zea Mays.

Participarán en el concierto, junto a los mencionados, Bengo, Neomak, Janus Lester, Anne Lukin, Maren, Bulego (Tom Lizarazu), Nogen, Olatz Salvador, Süne, Xabi Solano, Gatibu (Alex Sardui y Haimar Arejita), Zea Mays (Aiora y Piti), Betagarri, Mikel Urdangarin, Eñaut Elorrieta, Leihotikan, Gozategi, Latzen (Aitor Uriarte) y Pier Paul Berzaitz.

Las entradas para la doble cita están agotadas.

