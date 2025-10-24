Ura Bere Bidean llega con Evaristo, Leire Martinez, Sukena y "Elektrizitatea" de Zea Mays, puntual a su cita

Después del ensayo general de este jueves, también repleto de público, 24 grupos y artistas se unirán el viernes y el sábado, 24 y 25 de octubre, a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el concierto sinfónico Ura, en el que este año participarán, entre otros y otros, Evaristo (La Polla Records, Gatillazo...), Ariel Rot (Tequila, Los Rodriguez), Leire Martinez (La Oreja de Van Gogh), Sukena, Neomak y se podrá disfrutar en directo de la versión 25 aniversario de la canción "Elektrizitatea" de Zea Mays.

Participarán en el concierto, junto a los mencionados, Bengo, Neomak, Janus Lester, Anne Lukin, Maren, Bulego (Tom Lizarazu), Nogen, Olatz Salvador, Süne, Xabi Solano, Gatibu (Alex Sardui y Haimar Arejita), Zea Mays (Aiora y Piti), Betagarri, Mikel Urdangarin, Eñaut Elorrieta, Leihotikan, Gozategi, Latzen (Aitor Uriarte) y Pier Paul Berzaitz.

Las entradas para la doble cita están agotadas.