Kontzertua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ura Bere Bidean bueltan da, Evaristorekin, Leire Martinezekin, Sukenarekin eta Zea Maysen "Elektrizitatea"rekin

Musika sinfonikoa eta euskal musikaren klasiko herrikoiak batzen dituen kontzertua ezinbesteko hitzordua bihurtu da dagoeneko Euskal Herriko musika denboraldian. Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta 24 talde eta artistak baino gehiagok euren musika uztartuko dute ostiral-larunbatetan, urriaren 24an eta 25ean.

Ura Bere Bidean
Ura Bere Bidean

Azken eguneratzea

Bart, sarrerak agortuta zeudela, egindako entsegu orokorraren ondoren, gaur-biharretan, ostiral eta larunbatean, 24 talde eta artista Bilboko Orkestra Sinfonikorarekin batuko dira Ura kontzertu sinfonikoan. Aurten, besteak beste, Evaristok (La Polla Records, Gatillazo...), Ariel Rotek (Tequila, Los Rodriguez), Leire Martinezek (La Oreja de Van Gogh), Sukenak eta Neomakek hartuko dute parte, eta Zea Maysen "Elektrizitatea" abestiaren 25. urteurreneko bertsioaz gozatu ahal izango da zuzenean.

Emanaldian, aipatutakoekin batera, izango dira Bengo, Neomak, Janus Lester, Anne Lukin, Maren, Bulego (Tom Lizarazu), Nogen, Olatz Salvador, Süne, Xabi Solano, Gatibu (Alex Sardui eta Haimar Arejita), Zea Mays (Aiora eta Piti), Betagarri, Mikel Urdangarin, Eñaut Elorrieta, Leihotikan, Gozategi, Latzen (Aitor Uriarte) eta Pier Paul Berzaitz.

Hitzordu bikoitzerako sarrerak agortuta daude.

Kontzertuak Euskal musika Musika

Musika albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X