Inaugurada en Donibane Lohizune una escultura en homenaje al prestigioso compositor Maurice Ravel

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maurice Ravel musikari ospetsuaren omenezko eskultura inauguratu dute Donibane Lohizunen
EITB

Aunque nació en Ziburu, Maurice Ravel pasó mucho tiempo a lo largo de su vida en Donibane Lohizune (San Juan de Luz). Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 2025 ha estado plagado de actos en su honor,  y  este sábado se ha celebrado el último, la inaugurado de una escultura. El creador, Romain Tiercin, ha manifestado que "el legado de Ravel sigue iluminando el mundo".

X