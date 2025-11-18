Boicot
162 grupos musicales vascos abandonan Spotify

Las y los músicos, unidos en la iniciativa Musikariak Palestinarekin, plantean un boicot colectivo a la plataforma musical "contra el sionismo y apoyando la resistencia palestina".

Musikariak Palestinarekin ekimenaren prentsaurrekoa Iruñean

Comparecencia de Musikariak Palestinarekin esta mañana en Pamplona

Euskaraz irakurri: Euskal Herriko 162 musika taldek Spotify utzi dute
author image

EITB

Última actualización

Un total de 162 grupos vascos de música, más de 650 músicas y músicos, han decidido abandonar la plataforma de música digital Spotify y retirar de ella sus canciones, tal y como ha explicado hoy la iniciativa Musikariak Palestinarekin en una comparecencia en Pamplona.

La principal o más urgente razón para emprender este boicot ahora ("Es bien sabido que las plataformas de streaming, generalmente, no son herramientas creadas para favorecer a les músiques", reza el manifiesto), ha sido "la gota que colmó el vaso: el dueño de Spotify, Daniel Ek, había hecho una inversión de casi 700 millones de euros en Helsing Defense, una empresa armamentística que desarrolla drones militares".

Ante todo ello, a principios de agosto germinó la semilla del colectivo Musikariak Palestinarekin, que iniciaron miembros de un par de grupos musicales y al que ya se han sumado más de 650 músicos y músicas. "De todos modos, tenemos muy claro que todavía no somos tantos como quisiéramos, tenemos muchas capas que atravesar. De esta forma, queremos aprovechar estas líneas para decir a todo el que quisiera meterse en la organización que tiene las puertas totalmente abiertas", añaden.

"Sabiendo que para Spotify no somos nadie, queremos fomentar esa misma premisa en la dirección contraria: que Spotify no sea nada para nosotres.", han resumido. "Además, quisiéramos dejar claro que la iniciativa Musikariak Palestinarekin no ha nacido para hablar desde la moral, mucho menos para señalar a compañeres del gremio, pues somos conscientes de que las prioridades y la casuística de les músiques de Euskal Herria son diferentes en cada caso.", han añadido.

Asimismo, Musikariak Palestinarekin ha invitado a las y los oyentes a sumarse al boicot contra el sionismo y a favor de la resistencia del pueblo palestino.

En la lista de 162 grupos y artistas figuran, entre otros, Amaren Alabak, Audience, Birkit, Bloñ, Borla, Borrokan, Chulería Joder!, Eire, Esanezin, Fermin Muguruza, Galder, Ibil Bedi, Inés Osinaga, Inoren Ero Ni, Joseba Irazoki, Jon Maia, Kokein, Kortatu, La Furia, Lide Hernando, Mihise, Monsieur leCrêpe, Mursego, Naxker, Negu Gorriak, Orbel, Pelax, Perlata, Peru Galbete, Physis vs Nomos, Rodeo, Vibora y Xak.

Música vasca Palestina Redes Sociales Música

