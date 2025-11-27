1 de diciembre
La BOS ofrecerá dos conciertos para bebés en el hospital de Basurto

Las y los intérpretes de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa actuarán en la Unidad de Neonatología y el servicio de Pediatría del hospital bilbaíno.
Formación de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa
author image

EITB

Última actualización

La BOS, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, y el Hospital Universitario Basurto, en Bilbao, han organizado dos conciertos para bebés ingresados en la Unidad de Neonatología y el servicio de Pediatría del centro médico.

Ambas citas se desarrollará el próximo 1 de diciembre, y se realizará por primera vez en el hospital de Basurto.

La actividad está integrada dentro de los conciertos para bebés que organiza la BOS desde hace 13 años con Paulo Lameiro, en los que tratan a los bebés como "público pleno, con respeto por sus ritmos, sensibilidades y contexto". 

Hospital de Basurto Conciertos Bilbao Música

