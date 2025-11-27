Abenduak 1
BOSek umeentzako bi kontzertu eskainiko ditu Basurtuko ospitalean

Bilbao Orkestra Sinfonikoko interpreteak Bilboko ospitale horretako Neonatologia Unitatean eta Pediatria Zerbitzuan arituko dira.

BOS OSB Bilboko Orkestra Sinfonikoa Orquesta Sinfónica de Bilbao

Bilbao Orkestra Sinfonikoko musikariak    

EITB

Azken eguneratzea

BOSek, Bilbao Orkestra Sinfonikoak, eta Basurtuko Unibertsitate Ospitaleak, Bilbon, bi kontzertu antolatu dituzte zentro mediko horretako Neonatologia Unitatean eta Pediatria Zerbitzuan dauden haurrentzat.

Bi hitzorduak abenduaren 1ean izango dira, Basurtuko ospitalean.

Jarduera BOSek duela 13 urtetik Paulo Lameirorekin antolatzen dituen haurtxoentzako kontzertuen dinamikari dagokio. Kontzertu horietan, haurrak "publiko beregaintzat" hartzen dituzte, "beren erritmo, sentsibilitate eta testuingurua errespetuz". 

Basurtuko Ospitalea Kontzertuak Bilbo Musika

