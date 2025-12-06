Hoy es noticia
Ruper Ordorika: “Ordeno mi caos a través de las canciones”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ruper Ordorika: “Kantuen bitartez antolatzen dut neure anabasa”

Última actualización

El gigante músico oñatiarra, infalible cronista emocional de este país, presenta el disco Lurra ikutu barik (Elkar, 2025), un conmovedor ejercicio de musicalización de “algunos asuntos que me han interpelado inevitablemente”. Hablamos con Ordorika a las puertas de que comience Durangoko Azoka sobre la tarea de construir este disco, sobre creación, sobre su relación con el resto de músicos que han participado en la grabación, sobre la manera en la que asentarse en un mundo tan agitado y sobre la industria musical. 

Música Feria Durango 2025

