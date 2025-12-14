Concierto
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El concierto de despedida de Gatibu, líder de audiencia en ETB1

Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo. Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: 'Musturrek sartunde'.

alex sarudi
Euskaraz irakurri: Gatiburen agurra, audientzia buru ETB1en
author image

EITB

Última actualización

Un adiós inolvidable. Tres días de concierto para despedir a los miles de fans que el grupo Gatibu ha conseguido a lo largo de su extraordinaria trayectoria. El grupo vizcaíno fue ayer, sábado, líder de audiencia en ETB1, con su concierto de despedida.

Ya hace más de un año, anunciaron que en 2026 dejarían los escenarios. Para ello, Alex Sardui y su banda decidieron organizar tres conciertos en el BEC y poder así congregar a todas y todos los seguidores que han acompañado al grupo durante estos 25 años.

Nadie falló a la cita. Era ayer, 13 de diciembre, cuando entre lagrimas y aplausos sonaron los últimos acordes de Gatibu en un escenario.

Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo.

No solo consiguieron llenar el Bilbao Exhibition Centre. También en ETB1, en Primeran y en orain.eus tuvo gran éxito el acto de ayer, en el cual no faltaron guiños a Gernika y Palestina y en el que se acordaron por partida doble del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, quien falleció esta pasada semana.

Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: Musturrek sartunde

Bilbao Exhibition Centre Música Cultura Barakaldo Gernika Lumo Conciertos

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto 

Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".  

Galdutzat zituzten Pablo Sarasateren hainbat objektu topatu dituzte Iruñean.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate

Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985.  Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.
Cargar más