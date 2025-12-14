Un adiós inolvidable. Tres días de concierto para despedir a los miles de fans que el grupo Gatibu ha conseguido a lo largo de su extraordinaria trayectoria. El grupo vizcaíno fue ayer, sábado, líder de audiencia en ETB1, con su concierto de despedida.

Ya hace más de un año, anunciaron que en 2026 dejarían los escenarios. Para ello, Alex Sardui y su banda decidieron organizar tres conciertos en el BEC y poder así congregar a todas y todos los seguidores que han acompañado al grupo durante estos 25 años.

Nadie falló a la cita. Era ayer, 13 de diciembre, cuando entre lagrimas y aplausos sonaron los últimos acordes de Gatibu en un escenario.