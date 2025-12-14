El concierto de despedida de Gatibu, líder de audiencia en ETB1
Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo. Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: 'Musturrek sartunde'.
Un adiós inolvidable. Tres días de concierto para despedir a los miles de fans que el grupo Gatibu ha conseguido a lo largo de su extraordinaria trayectoria. El grupo vizcaíno fue ayer, sábado, líder de audiencia en ETB1, con su concierto de despedida.
Ya hace más de un año, anunciaron que en 2026 dejarían los escenarios. Para ello, Alex Sardui y su banda decidieron organizar tres conciertos en el BEC y poder así congregar a todas y todos los seguidores que han acompañado al grupo durante estos 25 años.
Nadie falló a la cita. Era ayer, 13 de diciembre, cuando entre lagrimas y aplausos sonaron los últimos acordes de Gatibu en un escenario.
Dos horas y media de música, de bailes y de fiesta. Un concierto que quedará en el recuerdo.
No solo consiguieron llenar el Bilbao Exhibition Centre. También en ETB1, en Primeran y en orain.eus tuvo gran éxito el acto de ayer, en el cual no faltaron guiños a Gernika y Palestina y en el que se acordaron por partida doble del líder de Extremoduro, Robe Iniesta, quien falleció esta pasada semana.
Gatibu pusó el broche de oro brindando con el público y todo terminó con la locura de hace 25 años: Musturrek sartunde.
Te puede interesar
Los miembros de Gatibu se muestran "contentos, eufóricos", ante su último concierto
Tras 25 años de andadura, Gatibu se retira ofreciendo este 13 de diciembre su último concierto ante miles de personas en el BEC. Antes de comenzar el espectáculo, los integrantes del grupo de Gernika han hablado con ETB. Tienen claro que "no hay vuelta atrás", el concierto de hoy es una despedida, y aunque de aquí a un mes "quizá venga la pena", en estos momentos dicen estar "contentos, eufóricos".
Hallan 55 objetos personales que pertenecieron a Pablo Sarasate
Pamplona completará el legado que su Hijo Predilecto y prestigioso músico Pablo Sarasate donó a la ciudad, al hallar cuatro baúles con 55 piezas en su interior que se habían extraviado en uno de los traslados en 1985. Los baúles contienen, entre otras piezas, pinturas y esculturas coleccionadas por el músico, fotografías dedicadas, prendas de ropa o una carta manuscrita del compositor alemán Félix Mendelssohn.
Agur, Gatibu!
El grupo de Gernika ofrece este fin de semana en el BEC! sus últimos conciertos, con las cámaras de EITB como testigo. El viernes y el sábado culminarán la despedida que emprendieron el pasado fin de semana con el primero de la terna de conciertos en Barakaldo y la despedida cara a cara con sus fans en Durangoko Azoka.
Birgade Loco, Hofe, Metrika Lukiek, La Élite y Xiberoots, primeros grupos para el festival Batbatean de Vitoria
El festival, que celebrará su primera edición en Mendizabala, también incluirá en su programación a Añube, Apotheke, Bull Brigade, Hell Beer Boys, Jarfaiter, Etxepe, Nafarroa 1512, Nerve Agent, Segismundo Toxicomano…
Pello Reparaz, Maixux Zugarramurdi y Erramun Martikorena ponen voz a la Korrika
La canción “Xiberutikan mendebaldera” acompañará a la 24ª edición de la carrera en apoyo al euskera. Ane Elordi ha explicado que “hemos elegido entre todas y todos los miembros de AEK a quién encargar la canción”.
Robbie Williams y Lily Allen encabezan el primer avance del 20 aniversario de Bilbao BBK Live
El festival ha anunciado un primer bloque de artistas en el que destacan David Byrne, Interpol, IDLES, Charlotte de Witte y Alabama Shakes. Bilbao BBK Live celebrará su vigésima edición del 9 al 11 de julio de 2026 en Kobetamendi. La venta Fan comenzará el 15 de diciembre y la venta general, el día 17 a las 10:00.
Tom Morello y Chris Isaak, en el BBK Legends Bilbao
El guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave actuará el sábado en el Bilbao Arena, mientras que el creador de la canción "Wicked game" volverá al festival bilbaíno la víspera, el 26 de junio.
Robe Iniesta, el “rey de Extremadura” que deja huella en Euskal Herria
El poeta y músico fallecido hoy, líder de Extremoduro, residió durante varios años en Bizkaia, y tuvo una estrecha relación con diferentes músicos vascos como sus compañeros en Extremoduro Iñaki “Uoho” Antón, José Ignacio Cantera y Miguel Colino, Fito Cabrales y el grupo Gatibu.
Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años
El músico extremeño ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación ha confirmado la noticia en un comunicado, sin detallar la causa de la muerte.