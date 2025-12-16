“All I want for Christmas is you”
El villancico de Mariah Carey rompe un récord al mantenerse 20 semanas en el número 1 estadounidense

“All I want for Christmas is you”, lanzado en 1994, acumula 20 semanas liderando la lista Billboard Hot 100, una lista en la que la canción de Carey ha estado durante 77 semanas. El Hot 100 combina datos de streaming, difusión en radio y ventas.
Mariah Carey. Argazkia: Apple TV.
La cantante estadounidense Mariah Carey
EITB

La cantante Mariah Carey ha roto este año todos los récords musicales en Navidad, y ha logrado que su famoso villancico “All I Want for Christmas Is You” se mantenga durante 20 semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100!, algo no alcanzado hasta ahora por ningún otro tema.

La popular canción de la cantante estadounidense se editó en el álbum Merry Christmas, en noviembre de 1994 y, con el auge del streaming y la creciente presencia de la música navideña en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 en la temporada navideña de 2018, según la revista.

Finalmente, lideró la lista durante las fiestas de 2019 (tres semanas), 2020 (dos), 2021 (tres), 2022 (cuatro), 2023 (dos) y 2024 (cuatro).

El Hot 100 combina datos de streaming de todos los géneros en EE. UU. (audio y video oficiales), difusión en radio y ventas.

La canción, lanzada originalmente en 1994, supera el número 1 de dos éxitos que lideraron el Hot 100 durante un ciclo de lanzamiento cada uno: "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey, en 2024, y "Old Town Road" de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019, recuerda la revista Billboard.

Carey se alza con el récord de longevidad del número 1 del Hot 100 por segunda vez. En 1995-96, "One Sweet Day", interpretada por ella y Boyz II Men dominó la lista durante 16 semanas, una marca que se mantuvo hasta que fue igualada por "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con Justin Bieber, en 2017.

Además, "All I Want for Christmas Is You" acumula 77 semanas en el Hot 100.  

