El villancico de Mariah Carey rompe un récord al mantenerse 20 semanas en el número 1 estadounidense

La cantante Mariah Carey ha roto este año todos los récords musicales en Navidad, y ha logrado que su famoso villancico “All I Want for Christmas Is You” se mantenga durante 20 semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100!, algo no alcanzado hasta ahora por ningún otro tema.

La popular canción de la cantante estadounidense se editó en el álbum Merry Christmas, en noviembre de 1994 y, con el auge del streaming y la creciente presencia de la música navideña en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 en la temporada navideña de 2018, según la revista.



Finalmente, lideró la lista durante las fiestas de 2019 (tres semanas), 2020 (dos), 2021 (tres), 2022 (cuatro), 2023 (dos) y 2024 (cuatro).

