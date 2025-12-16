"All I want for Christmas is you"
Mariah Careyren gabon kantak 20 aste egin ditu AEBetako zerrendetako lehen postuan, beste edozeinek baino gehiago

“All I want for Christmas is you” 1994an argitaratutako kantuak 20 aste bete ditu Billboard Hot 100 zerrendako toki gorenean, eta guztira 77 astez egon da abestia zerrenda horretan. Hot 100 zerrendak streamingeko, irrati zabalkundeko eta salmentetako datuak pilatzen ditu.

Mariah Carey. Argazkia: Apple TV.
Mariah Carey abeslari estatubatuarra
EITB

Azken eguneratzea

Mariah Carey abeslariak marka guztiak hautsi ditu Gabonetako musikaren esparruan: “All I want for Christmas is you” haren gabon kanta ospetsuak 20 astez Billboard Hot 100 zerrendaren buruan egotea erdietsi du, eta sekula beste ezein kantuk lortu ez duena lortu du horrela.

Estatubatuar abeslariaren abesti ospetsua Merry Christmas diskoan argitaratu zen lehenengoz, 1994ko azaroan, baina, streamingaren gorakadak eta erreprodukzio zerrendetan gabon kantuak sartzeko ohiturak bultzatuta, 2017ko abenduan iritsi zen zerrendako lehen hamar postuetara eta 2018ko gabonetan lehen bosten artera, Billboard aldizkariak azaldu duenez.

Azkenik, 2019ko gabonetan iritsi zen lehen postura (hiru astez), baita 2020koetan (bi), 2021koetan (hiru), 2022koetan (lau), 2023koetan (bi) eta 2024koetan (lau).

Hot 100 zerrendak AEBetako genero guztietako musika streamingak (audio eta bideo ofizialak), irrati emankizunak eta eduki fisikoko salmentak batzen ditu.

Kantua 1994an argitaratu zuten lehenengoz, eta Hot 100en buruan denbora gehien eman duen kantuen zerrendan hauek aurreratu ditu: "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozeyrena, eta "Old Town Road" Lil Nas X eta Billy Ray Cyrusena.

Careyk bigarrenez lortu du Hot 100 zerrendako lehen postuan denbora gehien egin duen artistaren koroa, 1995 eta 1996an “One Sweet Day” Boyz II Menekin batera egin zuen kantua 16 astez egon baitzen kantu errenkadaren buruan, 2017an Luis Fonsik eta Daddy Yankeek Justin Bieberrekin grabatu zuen “Despacito”ren bertsioak tokia hartu zion arte.

“All I want for Christmas Is You”k 77 aste egin ditu guztira Hot 100 zerrendan. 

