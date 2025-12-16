Mariah Careyren gabon kantak 20 aste egin ditu AEBetako zerrendetako lehen postuan, beste edozeinek baino gehiago
“All I want for Christmas is you” 1994an argitaratutako kantuak 20 aste bete ditu Billboard Hot 100 zerrendako toki gorenean, eta guztira 77 astez egon da abestia zerrenda horretan. Hot 100 zerrendak streamingeko, irrati zabalkundeko eta salmentetako datuak pilatzen ditu.
Mariah Carey abeslariak marka guztiak hautsi ditu Gabonetako musikaren esparruan: “All I want for Christmas is you” haren gabon kanta ospetsuak 20 astez Billboard Hot 100 zerrendaren buruan egotea erdietsi du, eta sekula beste ezein kantuk lortu ez duena lortu du horrela.
Estatubatuar abeslariaren abesti ospetsua Merry Christmas diskoan argitaratu zen lehenengoz, 1994ko azaroan, baina, streamingaren gorakadak eta erreprodukzio zerrendetan gabon kantuak sartzeko ohiturak bultzatuta, 2017ko abenduan iritsi zen zerrendako lehen hamar postuetara eta 2018ko gabonetan lehen bosten artera, Billboard aldizkariak azaldu duenez.
Azkenik, 2019ko gabonetan iritsi zen lehen postura (hiru astez), baita 2020koetan (bi), 2021koetan (hiru), 2022koetan (lau), 2023koetan (bi) eta 2024koetan (lau).
Azkenik, 2019ko gabonetan iritsi zen lehen postura (hiru astez), baita 2020koetan (bi), 2021koetan (hiru), 2022koetan (lau), 2023koetan (bi) eta 2024koetan (lau).
Hot 100 zerrendak AEBetako genero guztietako musika streamingak (audio eta bideo ofizialak), irrati emankizunak eta eduki fisikoko salmentak batzen ditu.
Kantua 1994an argitaratu zuten lehenengoz, eta Hot 100en buruan denbora gehien eman duen kantuen zerrendan hauek aurreratu ditu: "A Bar Song (Tipsy)", Shaboozeyrena, eta "Old Town Road" Lil Nas X eta Billy Ray Cyrusena.
Careyk bigarrenez lortu du Hot 100 zerrendako lehen postuan denbora gehien egin duen artistaren koroa, 1995 eta 1996an “One Sweet Day” Boyz II Menekin batera egin zuen kantua 16 astez egon baitzen kantu errenkadaren buruan, 2017an Luis Fonsik eta Daddy Yankeek Justin Bieberrekin grabatu zuen “Despacito”ren bertsioak tokia hartu zion arte.
“All I want for Christmas Is You”k 77 aste egin ditu guztira Hot 100 zerrendan.
Zure interesekoa izan daiteke
Pantxoak eta Peiok 2027ko urtarrilean emango dute azken kontzertua, BECen
Kantariok 2027ko urtarrilaren 10ean eskainiko dute beren ibilbideko azken kontzertuan, BECen. Azken Dantza kontzerturako sarrerak abenduaren 18an jarriko dituzte salgai, 10:00etan.
Pat Metheny, Diana Krall eta Marcus Miller, Donostiako Jazzaldian
Donostiako musika jaialdiaren 61. edizioa uztailaren 22tik 26ra egingo dute. Haien jaiotzaren mendeurrenean, Miles Davisi eta John Coltrane lau kontzertutan omenduko dituzte.
Gatiburen azken agurra, audientzian lider ETB1en
Musikarik, dantzarik eta festa girorik ez zen falta izan atzo bi ordu eta erdiz BECen. Talde bizkaitarra arrakastara eraman zuen 'Musturrek sartunde' kantuarekin amaitu zen askoren oroimenean iltzatuta geratu den kontzertua.
"Pozik, euforian" ekin diote Gatibuko kideek euren azken kontzertuari
25 urteko ibilbidearen ostean, abenduaren 13 honetan emango du Gatibuk azken kontzertua milaka lagunen aurrean, BECen. Kontzertua hasi aurretik, ETBrekin egon dira taldekideak eta garbi dute ez dagoela atzera bueltatik. Gaurko kontzertua agurra da, eta hemendik hilabetera pena, agian, etorriko den arren, une honetan "pozik, euforian" daudela esan dute.
Pablo Sarasaterenak izan ziren 55 objektu aurkitu dituzte
Pablo Sarasate musikari ospetsu eta hiriko seme kutunak hiriari emandako ondarea osatuko du Iruñeak, 1985ean lekualdaketa batean galdu ziren lau kutxatan gordeta zeuden 55 pieza berreskuratuta. Kaxa horietan, besteak beste, musikariak gordetzen zituen koadro eta eskulturak, argazkiak, arropak eta Felix Mendelssohn konpositore alemaniarraren eskuizkribu bat daude.
Agur, Gatibu!
Gernikar taldeak bere ibilbideko azken kontzertuak egingo ditu asteburuan, BEC!en, EITBko kamerak bertan daudela. Joan den asteburuan, BECen bertan eginiko lehen kontzertuan eta Durangoko Azokan publikoarekin buruz buru, abiatutako agurra burutuko du ostiral-larunbatetan.
Pello Reparazek, Maixux Zugarramurdik eta Erramun Martikorenak jarri diote ahotsa Korrikari
Xiberutikan mendebaldera kantak lagunduko dio euskararen aldeko lasterketaren 24. edizioari. Ane Elordik azaldu duenez, “AEKide guztion artean" erabaki dute "nori egin kantuaren enkargua”.
Tom Morello eta Chris Isaak, BBK Legends Bilbao jaialdian
Rage Aganst the Machine eta Audioslaveko gitarristak larunbatean joko du Bilbao Arenan, eta Wicked gameren sortzailea bezperan, ekainaren 26an, itzuliko da Bilboko jaialdira.
Robe Iniesta, Euskal Herrian itzala utzi duen “Extremadurako erregea”
Gaur zendu den musikari eta poeta, Extremoduroko burua, Bizkaian bizi izan zen hainbat urtez, eta lotura estua izan zuen zenbait euskal musikarirekin, hala nola Iñaki "Uoho" Antón, Jose Ignacio Cantera eta Miguel Colino Extremoduroko taldekideekin, Fito Cabralesekin eta Gatibu taldearekin.