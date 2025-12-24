Heredero del Hatortxu Rock
El festival Aske nacerá este sábado Villava con Neomak, Merina Gris y Gozategi

Nafarroa 1512, The Clayton, Juantxo Skalari & La Rude Band, Janus Lester, Marte Lasarte y Dodosound también participarán el festival, heredero del Hatortxu Rock.
Neomak taldea
Neomak actuará a las 19:10 en el escenario Askatasuna
EITB

Este año será el primero en muchos que el festival Hatortxu Rock, que realizó este último verano su última edición, falle a su cita de Navidad. En su lugar, este sábado, 27 de diciembre, celebrará en Villava su primera edición el festival Aske, su heredero, “un punto de encuentro para reivindicar la libertad de nuestro pueblo y de nuestra gente”.

El festival nació hace 26 años para ayudar a los familiares de los presos a sufragar los gastos derivados de la dispersión, y desde entonces se han llevado a cabo 30 ediciones, con la ilusión y el trabajo de miles de voluntarios y voluntarias como eje vertebrador. Terminada la dispersión, nacerá un nuevo festival, Aske, que reivindicará la Libertad de Euskal Herria. 

A partir de las 16:00 horas, tres escenarios servirán de refugio a los grupos Bisaiak, Nafarroa 1512, EHko Trabestiak, The Clayton, Hazas & Jagoba, Neomak, Sustrai Berriak, Juantxo Skalari & La Rude Band, “Chuleria, Joder!”, Merina Gris, Gozategi, Marte Lasarte, Janus Lester, Streetwise, Kaparrak y Dodosound, más de 12 horas de música en total.

Las entradas para el festival están a la venta por 37 euros. 

Conciertos Villava Música

