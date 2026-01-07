Neomak, en directo en el Arriaga

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.