Neomak, en directo en el Arriaga

Neomak taldea Arriagan zuzenean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Neomak taldea, Arriagan zuzenean

Última actualización

El grupo ha llevado al teatro bilbaíno la gira de presentación de su disco "Lazturak orbain". Además de sus nuevas canciones, la actuación dejó temas anteriores como este "Kontu zaharrak".  

Música vasca Teatro Arriaga Música

azken kontzertua Donostiako Victoria Eugenia antzokian. último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Errobi se despide con su último concierto en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián

La histórica banda labortana encabezada por Anje Duhalde y Mixel Ducau ha ofrecido en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a su último directo. Errobi se convirtió en el grupo pionero del rock progresivo vasco en los años 70. El año pasado comenzaron una gira de despedida por el 50 aniversario que tuvo una gran acogida en varios pueblos de Euskal Herria. Este martes, 30 de diciembre, han finalizado ese exitoso recorrido con un concierto que ha agotado todas las entradas.
