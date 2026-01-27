El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia-San Sebastián ha estimado parcialmente la demanda de tres miembros del grupo Hertzainak (Josu Zabala, Luis Javier Saiz Txanpi eta Enrique Sáenz Kike contra la discográfica Elkar, por lo que estos tendrán que ser indemnizados con 21 473,05 euros por “daños y perjuicios de carácter patrimonial y por daño moral”.

Existen un periodo de veinte días para presentar apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa. El juez ha estimado solo parte de la demanda de los miembros del grupo, ya que otras de las acciones han prescrito.

Según el fallo, que no es firme todavía, los tres miembros del grupo recibirán una indemnización de 21 473,05 euros por daños patrimoniales y morales” relativos a la explotación no autorizada de los derechos de sus canciones.

Desde Elkar, la discográfica nos ha comunicado que no harán declaraciones hasta que la sentencia sea firme.