Elkar argitaletxea zigortu dute, Hertzainak taldearen kantuak baimenik gabe ustiatzeagatik

Donostiako merkataritza epaitegi batek 21.473,05 euroko kalte-ordaina aitortu die taldeko hiru kideri, “kalte ekonomiko eta moralagatik”. Epaia ez da irmoa, eta helegitea aurkez daiteke Gipuzkoako Auzitegian.

Hertzainak taldea, zuzenean. Garik, abeslariak, ez du auzian parte hartu.

EITB

Donostiako Merkataritza-arloko 1 zenbakiko Epaitegiak Elkar argitaletxea zigortu du, Hertzainak taldearen abestien ustiapena bidegabe, baimenik gabe, egiteagatik, eta taldeko hiru kidek (Josu Zabala, Luis Javier Saiz Txanpi eta Enrique Sáenz Kike) jarritako salaketa aintzat hartu du. 

Epaia ez da irmoa, haren kontrako helegitea jar daiteke hurrengo hogei egunetan Gipuzkoako Auzitegian, eta hiru musikarien salaketan jasotakoen zati bat hartu du epaileak kontuan, gainerako gertakariek preskribatu dutelako.

Ebazpenean jasotzen denez, salaketa jarri zuten taldeko hiru kideei 21.473,05 euroko kalte-ordaina eman beharko die argitaletxeak, “kalte ekonomikoen eta kalte moralaren ordainetan", baimenik gabe erabili izan baitira diskoetan jasotako kantuen eskubideak. 

Elkarrek esan digunez, ez dute adierazpenik egingo epaia irmoa izan arte.

