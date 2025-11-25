Hertzainak, salvo Gari, se enfrentan a Elkar en los juzgados por los derechos digitales del grupo

Tres integrantes del mítico grupo musical Hertzainak (Josu Zabala, Luis Javier Saiz Txanpi y Enrique Sáenz Kike, todos salvo Gari) han denunciado en los juzgados a la histórica discográfica vasca Elkar por gestionar durante décadas sus derechos digitales sin contar, según sostienen, con ningún contrato que lo amparase.

Los músicos han reclamado la cantidad que Elkar habría recaudado bajo este concepto en los últimos 30 años, un cálculo que, de acuerdo con su versión, ascendería a una cifra relevante y que el tribunal deberá determinar.

La vista oral se celebrará a partir de las 10:00 horas en los juzgados de San Sebastián, y está previsto que tanto los miembros de Hertzainak como representantes de Elkar comparezcan para exponer sus argumentos ante el juez.

El caso ha generado expectación, dado el peso histórico de la banda en la música vasca y el debate creciente sobre la explotación digital de catálogos clásicos.

Ninguna de las dos partes ha querido hacer declaraciones sobre el tema.