Neil Young ofrece a Groenlandia acceso gratuito a su música

El músico canadiense, que también retirará su catálogo de Amazon, cederá por un año su colección de música y películas a las y los habitantes de Groenlandia, en solidaridad ante la amenaza de anexión a Estados Unidos.
Neil Young, en una imagen de archivo
EITB

El músico canadiense Neil Young anunció este martes que ofrecerá acceso gratuito a toda su colección de música y películas a las y los habitantes de Groenlandia durante un año, como muestra de solidaridad ante la amenazada con su anexión a Estados Unidos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En un mensaje en su blog, Young señaló que espera que su música y filmes "ayudarán a aliviar parte del estrés y las amenazas injustificadas" que los groenlandeses están sufriendo por parte de "nuestro impopular y, esperemos, Gobierno temporal". Las personas interesadas solo necesitarán un móvil con el código nacional de Groenlandia.

"Esta es una oferta de Paz y Amor. Toda la música que he hecho durante los últimos 62 años es vuestra para escucharla", continuó para terminar señalando que espera que otras organizaciones sigan su ejemplo.

Young, de 80 años y nacido en Toronto, saltó a la fama primero con Buffalo Springfield y, poco después, como miembro de Crosby, Stills, Nash & Young (CSNY). Entre sus canciones más conocidas a nivel mundial destacan 'Heart of Gold', 'Old Man', 'Rockin’ in the Free World' y 'Harvest Moon', además de himnos que trascendieron como 'Cinnamon Girl', 'The Needle and the Damage Done', 'Southern Man' o 'Down by the River'.

El músico canadiense ha anunciado, además, que retirará su música de Amazon Music, mientras la empresa siga dependiendo de Jeff Bezos. 

