La Orquesta Sinfónica de Navarra une a Lorca y Falla en el Museo de la Universidad de Navarra
La Orquesta Sinfónica de Navarra unirá a las figuras del compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca en el concierto "De lo local a lo universal", que tendrá lugar el 5 de febrero en el Museo de la Universidad de Navarra (MUN).
La propuesta musical coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y explora las vanguardias del siglo XX. Hemos visitado el ensayo dirigido por Ignacio García-Vidal.
