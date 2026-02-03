La Orquesta Sinfónica de Navarra une a Lorca y Falla en el Museo de la Universidad de Navarra

La Orquesta Sinfónica de Navarra unirá a las figuras del compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca en el concierto "De lo local a lo universal", que tendrá lugar el 5 de febrero en el Museo de la Universidad de Navarra (MUN).

La propuesta musical coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y explora las vanguardias del siglo XX. Hemos visitado el ensayo dirigido por Ignacio García-Vidal.