La pianista donostiarra presentó anoche en el teatro de su ciudad, “un lugar muy especial para mí, su nuevo disco, que incluye el “Concierto para piano de Grieg” y “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla.

El recital repasó piezas de Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos y Ginastera. En marzo, actuará en Bilbao (7 y 8 de marzo), Errenteria (26 de marzo) y Donibane Lohizune (28 de marzo).