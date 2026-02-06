Concierto
Judith Jauregui lleva “Homeland” al Victoria Eugenia

Judith Jauregui donostiar pianista Victoria Eugenia antzokian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Judith Jauregik "Homeland" eraman du Victoria Eugeniara

Última actualización

La pianista donostiarra presentó anoche en el teatro de su ciudad, “un lugar muy especial para mí, su nuevo disco, que incluye el “Concierto para piano de Grieg” y “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla.

El recital repasó piezas de Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos y Ginastera. En marzo, actuará en Bilbao (7 y 8 de marzo), Errenteria (26 de marzo) y Donibane Lohizune (28 de marzo). 

Música vasca Donostia-San Sebastián Conciertos Música

