El festival Musika-Música abrirá con Arriaga y cerrará con Falla

La 25ª edición del festival se abrirá en el Arriaga y se desarrollará en el Euskalduna los días 6, 7 y 8 de marzo.
Bilbao Orkestra Sinfonikoa BOS
Bilbao Orkestra Sinfonikoa será la protagonista del concierto de apertura del festival
Euskaraz irakurri: Musika-Musica jaialdia Arriagarekin irekiko da eta Fallarekin itxiko da

La 25ª edición del festival de música clásica de Bilbao, Musika-Música, se inaugurará el 6 de marzo con la interpretación, en el Teatro Arriaga, de la 'Sinfonía en re menor' del compositor bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga, a cargo de la Sociedad Coral de Bilbao y la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), y se cerrará el día 8 con un concierto centrado en 'Noches en los jardines de España' y 'El amor brujo', de Manuel de Falla por la Orquesta Ciudad de Granada.

Entre ambos recitales, se celebrarán un total de 69 conciertos “con precios asequibles” (entre 4 y 15 euros) repartidos entre los días 6, 7 y 8 de marzo y, a excepción del inaugural, todos serán en el Palacio Euskalduna.

El concierto inaugural recogerá la 'Sinfonía en re menor' de J.C. Arriaga y 'Te Deum', de G. Bizet. Mientras, el resto de propuestas se trasladarán al Palacio Euskalduna, y los conciertos tendrán una duración aproximada de 45 minutos.

En el Auditorio se concentrarán los conciertos sinfónicos y corales, con obras de autores como Beethoven, Gustav Mahler, J. Brahms, R. Wagner, Chaikovski, Mozart o Strauss. Este mismo espacio será el que acogerá el concierto de clausura de la mano de la Orquesta Ciudad de Granada, dedicado al compositor Manuel de Falla, con dos piezas: 'Noches en los jardines de España' y 'El amor brujo'.

La venta de entradas estará disponible a partir del día 12 de febrero a las 12:00.

