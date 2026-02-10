La música Izaro regresará en diciembre con un nuevo trabajo titulado Arkitektura, su quinto disco de estudio, y que la propia creadora ha calificado como "el primer disco que he hecho con dos corazones", ya que está embarazada.

El concierto de presentación de este disco tendrá lugar el 23 de enero de 2027 en el espacio Ficoba de Irun y las entradas están a la venta a un precio general de 49,50 euros.