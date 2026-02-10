En el ensayo Antineutral, Pepo Márquez (Madrid, 1978), artista (los grupos The Secret Society, Grande Marlaska…) y trabajador del sector musical (Universal Music, PIAS, Youtube Music, Rock In Rio, Rolling Stone, Unión Estatal de Músicos, Intérpretes y Compositoras), trata de entender cómo hemos llegado a este punto, hace un repaso de los diferentes agentes implicados y propone algunas soluciones para escapar de “la perversidad de un juego cuidadosamente diseñado para no poder salir de él”.

El libro, publicado por Liburuak, la editorial de la promotora bilbaína Last Tour, nos habla de economía ética, economía moral y el valor simbólico de la música, y nos invita a pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución.

La introducción de fondos de inversión en festivales y la compra de catálogos de canciones por su parte amenazan actualmente el “sentido cultural” de la industria musical, según dices en el libro. ¿A qué atribuyes ese cambio de paradigma?

Cuando hablo de “sentido cultural” de la industria musical no me refiero a una esencia romántica ni a una superioridad moral de determinadas escenas frente a otras, sino a un marco de prioridades. Es decir: a qué se subordina la toma de decisiones.

Para mí, el sentido cultural existe cuando la lógica económica —inevitable en cualquier industria— no es el principio organizador absoluto, sino un medio que permite sostener un ecosistema creativo, diverso, imperfecto y, sobre todo, no completamente previsible.

El sentido cultural se pierde cuando la música deja de ser un bien cultural con externalidades sociales, simbólicas y políticas y pasa a ser tratada exclusivamente como un activo financiero optimizable.

No creo que sea una frontera nítida, pero sí se puede delimitar por algunos síntomas muy concretos: cuando el riesgo artístico se convierte en una anomalía que debe justificarse ante comités financieros; cuando la programación de festivales se diseña a partir de modelos de retorno de inversión y no de un relato cultural propio; cuando la carrera de un artista se valora más por su capacidad de generar flujos estables de explotación que por su potencial creativo o su capacidad de abrir escena; y, sobre todo, cuando la diversidad deja de ser una apuesta estructural y se convierte en una variable cosmética.

En ese contexto, el “sentido cultural” no desaparece por completo, pero queda subordinado, se vuelve decorativo.

¿En qué momento datas ese cambio?

Sitúo 2017 como un momento simbólico, no como una fecha fundacional estricta. Lo que ocurre ese año es que se hace visible —y asumido sin demasiados complejos— un proceso que llevaba tiempo gestándose: la entrada decidida del capital financiero en dos espacios que hasta entonces habían conservado un margen mayor de autonomía cultural.

Por un lado, los festivales. A partir de ese momento, el modelo de crecimiento deja de estar orientado a consolidar proyectos locales o identidades curatoriales diferenciadas, y pasa a estructurarse en términos de escalabilidad, concentración y estandarización internacional. Aparecen con claridad los grandes grupos, las plataformas de festivales, las compras cruzadas y las sinergias de marca.

Por otro, la compra masiva de catálogos. Ahí el giro es todavía más explícito: la canción deja de ser solo una obra y se convierte en un instrumento financiero de rentabilidad previsible, comparable a cualquier otro activo con ingresos recurrentes. La lógica del fondo de inversión no es cultural ni anticultural: es puramente fiduciaria. Su obligación no es proteger un legado, sino maximizar su rendimiento.