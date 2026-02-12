Zahara, Neomak, Duncan Dhu, Idoia y Lamia Mari, del 28 a 30 de mayo en el festival Miramar Gauak
San Sebastián acogerá entre el 28 y el 30 de mayo la tercera edición del festival Miramar Gauak. En el cartel publicado por la organización, figuran los y las artistas Zahara (en formato rave), Neomak, Veintiuno, Idoia, Lamia Mari, Carlos Ares, Silvana Estrada, Isora, Duncan Dhu, Supercremalleras, DJ’s Disco Bambinos, Bebe, Kiko Veneno, Leuis Fercán y Smile, que actuarán en los jardines del palacio Miramar..
La conciertos se celebrarán con La Concha de fondo, con estas actuaciones en el escenarios La Concha: Silvana Estada e Isora (día 28), Neomak y Supercremalleras (29) y Luis Fercán y Smile (30).
Por su parte, el escenario Palacio, el principal., tocarán Zahara y Carlos Ares (28), Veintiuno y Mikel Erentxun celebrando los 40 años de Duncan Dhu (29) e Idoia, Kiko Veneno y Bebe (30).
En anteriores ediciones, hemos visto sobre el escenario a Gorka Urbizu, Maria José Llergo, Iván Ferreiro, Gari, Valeria Castro y Maren.
Las entradas se pondrán a la venta en la web del festival el 17 de febrero, y los clientes de CaixaBank tendrán acceso exclusivo a la preventa desde hoy para este festival impulsado por la promotora donostiarra Get In.
Pepo Márquez: “Ya no existe un consumo cultural inocente”
El músico y profesional de la industria de la música se pregunta en el ensayo “Antineutral” si la música puede ser un territorio neutral (spoiler, no), y profundiza en el sentido cultural de una industria sacudida por la irrupción de los fondos de inversión en su tablero.
Izaro regresa en diciembre con un nuevo disco
La música de Mallabia ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco, "Arkitektura", que presentará en directo en enero de 2027 en Irun.
El festival Musika-Música abrirá con Arriaga y cerrará con Falla
La 25ª edición del festival se abrirá en el Arriaga y se desarrollará en el Euskalduna los días 6, 7 y 8 de marzo.
Baga Biga cumple 20 años convertido en símbolo de la música vasca
La discográfica se encarga del management de los grupos vascos y gestiona su estrategia: conciertos, grabaciones... Para celebrar su aniversario, Baga Biga ha organizado un concierto especial en el Euskalduna, con artistas que los han acompañado durante su trayectoria.
'Rosas', de La Oreja de Van Gogh, supera los mil millones de escuchas en Spotify
La canción del grupo donostiarra tiene más escuchas en la plataforma que, por ejemplo, “Let It Be”, “Imagine”, “Knockin’ On Heavens Door” o “Like a Prayer”.
Judith Jauregui lleva “Homeland” al Victoria Eugenia
La pianista donostiarra presentó anoche en el teatro de su ciudad, “un lugar muy especial para mí, su nuevo disco, que incluye el “Concierto para piano de Grieg” y “Noches en los Jardines de España”, de Manuel de Falla. El recital repasó piezas de Chopin, Grieg De Falla, Komitas Varpadet, Villa-Lobos y Ginastera. En marzo, actuará en Bilbao (7 y 8 de marzo), Errenteria (26 de marzo) y Donibane Lohizune (28 de marzo).
La Orquesta Sinfónica de Navarra une a Lorca y Falla en el Museo de la Universidad de Navarra
La Orquesta Sinfónica de Navarra unirá a las figuras del compositor Manuel de Falla y el poeta Federico García Lorca en el concierto "De lo local a lo universal", que tendrá lugar el 5 de febrero en el Museo de la Universidad de Navarra (MUN). La propuesta musical coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Falla y explora las vanguardias del siglo XX. Hemos visitado el ensayo dirigido por Ignacio García-Vidal.
Bad Bunny hace historia en los Grammy y clama contra el ICE: ''No somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses''
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha condenado las acciones del ICE al aceptar el Grammy al Mejor Álbum Urbano por su trabajo Debí Tirar Más Fotos: ''Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera''. Claro y directo también fue el discurso de Billie Eilish: “Nadie es ilegal en tierra robada”. También hubo más mensajes que denunciaron lo que está haciendo Trump con los inmigrantes y con quienes protestan su campaña.
Palmarés de la 68º edición de los premios Grammy
Kendrick Lamar lidera en número de premios la lista de ganadores y ganadoras de los premios de la Academia Nacional estadounidense de Artes y Ciencias de la Grabación.