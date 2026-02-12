Festival
Zahara, Neomak, Duncan Dhu, Idoia y Lamia Mari, del 28 a 30 de mayo en el festival Miramar Gauak

Esta primavera se celebrará una nueva edición del festival donostiarra, en el que también actuarán Veintiuno, Carlos Ares, Supercremalleras, Kiko Veneno y Bebe.
Neomak

Neomak actuará en el festival el día 29

EITB

San Sebastián acogerá entre el 28 y el 30 de mayo la tercera edición del festival Miramar Gauak. En el cartel publicado por la organización, figuran los y las artistas Zahara (en formato rave), Neomak, Veintiuno, Idoia, Lamia Mari, Carlos Ares, Silvana Estrada, Isora, Duncan Dhu, Supercremalleras, DJ’s Disco Bambinos, Bebe, Kiko Veneno, Leuis Fercán y Smile, que actuarán en los jardines del palacio Miramar..

La conciertos se celebrarán con La Concha de fondo, con estas actuaciones en el escenarios La Concha: Silvana Estada e Isora (día 28), Neomak y Supercremalleras (29) y Luis Fercán y Smile (30).

Por su parte, el escenario Palacio, el principal., tocarán Zahara y Carlos Ares (28), Veintiuno y Mikel Erentxun celebrando los 40 años de Duncan Dhu (29) e Idoia, Kiko Veneno y Bebe (30).

En anteriores ediciones, hemos visto sobre el escenario a Gorka Urbizu, Maria José Llergo, Iván Ferreiro, Gari, Valeria Castro y Maren.  

Las entradas se pondrán a la venta en la web del festival el 17 de febrero, y los clientes de CaixaBank tendrán acceso exclusivo a la preventa desde hoy para este festival impulsado por la promotora donostiarra Get In. 

X