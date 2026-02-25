Mari Puri Herrero ilustra la Quincena Musical

Mari Puri Herrero (Bilbao, 1942) es la creadora del cartel de la 87ª edición del Quincena Musical. La artista bilbaína ha sido la encargada de plasmar en una imagen el espíritu del festival que vestirá de música San Sebastián y todo el territorio entre los días 2 y 30 de agosto.

Herrero, pintora, grabadora y esculotra, es una de las grandes figuras del arte vasco del siglo XXI, y en sus obras se mezcla lo real con lo fantástico: “Está todo mezclado, porque onírico es también lo que vemos por la calle. La realidad no está tan definida y ese es el mundo que me gusta”, explica.

Herrero, creadora de Marijaia para la Semana Grande de bilbao, ha recibido, entre otros, los premios Sabino Arana y Gure Artea, y su obra forma parte de las colecciones del Museo Artium, Biblioteca Nacional, MNCARS-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Banco Europeo de Inversiones, Fundación BBVA; Fundación BBK, Iberdrola, Colección Testimoni, "la Caixa", Gobierno Vasco; Diputación Foral de Bizkaia, Museo de Bellas Artes de Bilbao, Museo Diocesano de San Sebastián, Institución Cultural "el Brocense" (Cáceres), Museo de Arte e Historia de Durango…

Antes de Herrero, la responsabilidad de diseñar el cartel de la Quincena ha recaído en artistas como Andrés Nagel (1994), Eduardo Chillida (1996), Agustín Ibarrola, Cristina Iglesias (1999), Vicente Ameztoy (2000), José Luis Zumeta (2001), Marta Cárdenas (2002), Néstor Basterretxea (2003), Ivan Zulueta (2005), Maider López (2010), Esther Ferrer (2011), Koldobika Jauregi (2013), Jesus Mª Lazkano (2015), Elena Odriozola (2016), Juan Luis Goenaga (2018), Itziar Okariz (2019), Txomin Badiola (2023) e Isabel Herguera (2025).

El festival ha anunciado, asimismo, que un recital del tenor peruano Juan Diego Flórez inaugurará la 87 Quincena Musical de San Sebastián el próximo 2 de agosto