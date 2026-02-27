El cantante Bryan Adams regresará a Bilbao el próximo 13 de noviembre con su gira “Roll With The Punches 2026”, tras el éxito de sus anteriores actuaciones. La cita será en el Bizkaia Arena-BEC!, en Barakaldo.

El concierto forma parte de una gira europea que arrancará el 27 de septiembre en Riga, en la que el músico presentará su último trabajo, “Roll With The Punches”. El álbum combina temas rockeros con composiciones más introspectivas y ha sido nominado a los premios JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año.

También habrá disponibles Packs VIP con acceso preferente, encuentro con el artista, tour entre bastidores y material exclusivo firmado, entre otras ventajas para los asistentes.

En directo, Adams alterna sus nuevas canciones con algunos de sus grandes éxitos, como "Summer of '69", "Heaven", "Run to You" o "(Everything I Do) I Do It For You".

El repertorio recorre varias décadas de trayectoria y mantiene un formato enérgico y orientado al público, una de las señas de identidad del artista.