Bryan Adams actuará en el BEC! el 13 de noviembre dentro de su gira “Roll With The Punches 2026”
El cantante Bryan Adams regresará a Bilbao el próximo 13 de noviembre con su gira “Roll With The Punches 2026”, tras el éxito de sus anteriores actuaciones. La cita será en el Bizkaia Arena-BEC!, en Barakaldo.
El concierto forma parte de una gira europea que arrancará el 27 de septiembre en Riga, en la que el músico presentará su último trabajo, “Roll With The Punches”. El álbum combina temas rockeros con composiciones más introspectivas y ha sido nominado a los premios JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año.
También habrá disponibles Packs VIP con acceso preferente, encuentro con el artista, tour entre bastidores y material exclusivo firmado, entre otras ventajas para los asistentes.
En directo, Adams alterna sus nuevas canciones con algunos de sus grandes éxitos, como "Summer of '69", "Heaven", "Run to You" o "(Everything I Do) I Do It For You".
El repertorio recorre varias décadas de trayectoria y mantiene un formato enérgico y orientado al público, una de las señas de identidad del artista.
ETS, Nøgen, Hofe, Danielle Nicole e Ibibio Sound Machine, en la Zurriola en el Jazzaldia
La organización de la 61ª edición del Jazzaldia ha anunciado el nombre de los artistas y grupos que actuarán en la playa de la Zurriola, Keler Gunea. Habrá ocho conciertos entre los días 22 y 25 de julio.
El festival Bigsound Barakaldo suma a Leire Martínez a su cartel
La cantante guipuzcoano actuará en el festival, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en Barakaldo, junto a Myke Towers, Lola Índigo, Juan Magán, Omar Montes, Inazio y Ben Yart.
Rubén Blades actuará en el Festival de Jazz de Vitoria
El músico panameño ofrecerá un concierto en Mendizorrotza el viernes, 17 de julio, acompañado de una big band.
Janus Lester anuncia nuevo disco e inicio de gira
El músico navarro presentará su nuevo disco, que ya está avanzado, en diciembre de 2026 en el palacio Euskalduna (19) y el Kursaal de San Sebastián (26).
Mari Puri Herrero ilustra la Quincena Musical
La 87ª edición del festival musical se celebrará entre los días 2 y 30 de agosto, y la artista bilbaína ha sido la responsable de diseñar su cartel. Un recital del tenor peruano Juan Diego Flórez inaugurará la programación musical.
Kiliki, Ezezez, Maruxak, Merina Gris y Naxker se unen al festival Oihu Bat Palestinara
El festival solidario con Palestina, que se desarrollará el 21 de marzo en Durango, da por cerrado su cartel y pone a la venta entradas on line desde este miércoles.
132 cantantes amateurs ensayan con la Euskadiko Orkestra
La segunda edición del proyecto Abestu Euskadiko Orkestrarekin a su ecuador. Durante dos meses, cada miércoles, 132 cantantes no profesionales seleccionados por sorteo de entre 600 candidatos y candidatas trabajan para subir al escenario junto a la Euskadiko Orkestra.
El Bilbao Blues Festival premiará a Travellin' Brothers en su quinta edición
El festival ofrecerá más de una decena de conciertos gratuitos entre los días 24 y 26 de julio. El grupo de Leioa recibirá la txapela de honor del festival.
Aimarz, Gozategi, Malko, Maruxak, Tatta, Kaos Etiliko y Ganibet se unen al festival Batbatean
El festival celebrará su primera edición los días 15 y 16 de mayo, en Mendizabala.