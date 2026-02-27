Bryan Adamsek BECen joko du azaroaren 13an, "Roll With The Punches 2026" biraren barruan
Bryan Adams abeslaria azaroaren 13an itzuliko da Bilbora "Roll With The Punches 2026" birarekin, bere aurreko emanaldien arrakastaren ondoren.
Kontzertua irailaren 27an Rigan hasiko den bira europarraren parte da, eta artistak bere azken lana aurkeztuko du: "Roll With The Punches". Albumak rock-abestiak eta konposizio introspektiboak uztartzen ditu, eta JUNO sarietarako aukeratu dute, urteko rock album onenaren atalean.
VIP packak ere egongo dira eskuragarri, besteak beste, lehentasunezko sarbidea, artistarekin topaketa, bastidoreen artetik bira eta sinatutako material esklusiboa izateko aukera eskaintzeko.
Zuzenean, Adamsek kanta berriak bere arrakasta ezagunenekin tartekatuko ditu, hala nola "Summer of '69", "Heaven", "Run to You" edo "(Everything I Do) I Do It For You" abestiekin.
Errepertorioak hainbat hamarkadatako ibilbidea egingo du, eta publikoari zuzendutako formatua izango du, artistaren nortasun-ezaugarrietako bat.
