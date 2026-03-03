8ª edición
Gure Ahotsak presenta a Clara Peya, La Tremendita, Chica Sobresalto, Mirua y Neomak

El ciclo de conciertos vuelve a proponer conciertos de mujeres músicas en San Sebastián desde el 3 hasta el 7 de marzo.
Neomak

Neomak actuará en el Victoria Eugenia el 7 de junio

Euskaraz irakurri: Gure Ahotsak-ek Clara Peya, La Tremendita, Chica Sobresalto, Mirua eta Neomak aurkeztuko ditu
author image

EITB

Última actualización

El ciclo de conciertos Gure Ahotsak propone en San Sebastián, tanto en la sala Victoria Eugenia Club como en el Teatro Principal, conciertos protagonizados por mujeres músicas. La octava edición de esta iniciativa de Donostia Kultura tendrá lugar entre el 3 y el 7 de marzo.

Abrirá la programación Clara Peya (Victoria Eugenia Club, 3 de marzo), a la que seguirá La Tremendita (Victoria Eugenia Club, 4 de marzo), Chica Sobresalto (Teatro Principal, martxoak 5), Mirua (Teatro Principal, 6 de marzo) y Neomak (Victoria Eugenia, 7 de marzo).

Desde 2019, han tocado en el ciclo Gure Ahotsak Sara Mansilla, Olatz Salvador, Elena Setién, Izaro, Ainhoa Larrañaga, Sara Zozaya, Maren, Belako, Idoia Asurmendi, La Basu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Ainara Legardon, Miren, Verde Prato, Eneritz Furyak, Natalia Lacunza, Olatz Salvador, La Bien Querida, Maite Larburu, Merina Gris, Laura Sam, Queralt Lahoz, Travis Birds, Amaia Miranda, Ginebras y Tulsa.

Conciertos Música

