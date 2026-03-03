Gure Ahotsak presenta a Clara Peya, La Tremendita, Chica Sobresalto, Mirua y Neomak
El ciclo de conciertos Gure Ahotsak propone en San Sebastián, tanto en la sala Victoria Eugenia Club como en el Teatro Principal, conciertos protagonizados por mujeres músicas. La octava edición de esta iniciativa de Donostia Kultura tendrá lugar entre el 3 y el 7 de marzo.
Abrirá la programación Clara Peya (Victoria Eugenia Club, 3 de marzo), a la que seguirá La Tremendita (Victoria Eugenia Club, 4 de marzo), Chica Sobresalto (Teatro Principal, martxoak 5), Mirua (Teatro Principal, 6 de marzo) y Neomak (Victoria Eugenia, 7 de marzo).
Desde 2019, han tocado en el ciclo Gure Ahotsak Sara Mansilla, Olatz Salvador, Elena Setién, Izaro, Ainhoa Larrañaga, Sara Zozaya, Maren, Belako, Idoia Asurmendi, La Basu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Ainara Legardon, Miren, Verde Prato, Eneritz Furyak, Natalia Lacunza, Olatz Salvador, La Bien Querida, Maite Larburu, Merina Gris, Laura Sam, Queralt Lahoz, Travis Birds, Amaia Miranda, Ginebras y Tulsa.
