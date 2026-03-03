8. edizioa
Gure Ahotsak zikloak Clara Peya, La Tremendita, Chica Sobresalto, Mirua eta Neomaken kontzertuak eskainiko ditu

Emanaldi errenkadak emakume musikarien kontzertuak antolatu ditu berriz Donostian, martxoaren 3tik 7ra.

Neomak

Neomakek Victoria Eugenian joko du, martxoaren 7an

EITB

Azken eguneratzea

Gure Ahotsak kontzertu zikloak emakume musikarien emanaldiak proposatzen ditu Donostian, Victoria Eugenia Club eta Antzoki Zaharrean, hurrengo bost egunetarako.

Artista eta talde hauek arituko dira: Clara Peya (Victoria Eugenia Club, martxoak 3), La Tremendita  (Victoria Eugenia Club, martxoak 4), Chica Sobresalto  (Antzoki Zaharra, martxoak 5), Mirua (Antzoki Zaharra, martxoak 6) eta Neomak (Victoria Eugenia, martxoak 7).

2019tik, Sara Mansilla, Olatz Salvador, Elena Setien, Izaro, Ainhoa Larrañaga, Sara Zozaya, Maren, Belako, Idoia Asurmendi, La Basu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Ainara Legardon, Miren, Verde Prato, Eneritz Furyak, Natalia Lacunza, Olatz Salvador, La Bien Querida, Maite Larburu, Merina Gris, Laura Sam, Queralt Lahoz, Travis Birds, Amaia Miranda, Ginebras eta Tulsa aritu dira Gure Ahotsak zikloan.

