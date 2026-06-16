18-20 junio
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Azkena Rock Festival: es solo rock and roll pero nos gusta

El jueves comienza la cita por excelencia para las y los amantes del rock en Euskal Herria; llega el Azkena Rock Festival con el regusto clásico de, por ejemplo, Alice Cooper, The Adicts, Circle Jerks, Evaristo, Supechunk, Therapy? y Social Distortion, pero también con propuestas contemporáneas como los de Carpenter Brut, Hällas, más allá de sus ecos setenteros, Alcalá Norte y Sleaford Mods. 

Alice Cooper ARF 2026
Alice Cooper actuará el viernes en el Azkena Rock Festival
Euskaraz irakurri: Azkena Rock Festival: rock-and-rolla besterik ez, baina atsegin dugu
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Natxo Velez | EITB

Última actualización

En tiempos turbios en los que no abundan las certezas, el Azkena Rock Festival es una apuesta segura: quien ose adentrarse en el recinto de Mendizabala recibirá a cambio toneladas de distorsión, punk, hard rock, música de raíz americana e himnos imperecederos de la música popular más ágil; también recogerá, a buen seguro, alguna otra joya escondida como puede ser algún grupo que su radar no tuviera controlado, pero lo que seguro que no le faltará es rock and roll, tanto como quiera o pueda.  

La programación de tres días comenzará el jueves, y el cabeza de cartel de la primera jornada será el vitalista grupo sueco The Hives; hasta al festivalero o la festivalera más parada le costará mantenerse quieto ante la propuesta del quinteto, que combina garage, rock y los coreables estribillos de Pelle Almqvist, y la fuerza de sus temas, como demuestra “Hate to say I told you so”. 

La cantante irlandesa Imelda May llegará a Vitoria impulsado por aires de rockabilly, blues y soul para llevar al escenario, con su característico ímpetu, un repertorio eminentemente rockero junto al guitarrista Darrel Higham. Y, como hemos prometido en el primer párrafo, el público más nostálgico tendrá su la ración que busca gracias a los míticos punks ingleses The Adicts, que se despiden de los escenarios en esta gira, y el granítico metal de Corrosion of Conformity. Nhil, desde Gipuzkoa, reivindicará, además, el soul y el funk.

El de Alice Cooper es el principal nombre del viernes; apostamos, sin mucho margen al error, que no faltarán en su espectáculo teatralidad, efectos visuales de primera y, sobre todo, gargantas dispuestas a elevar clásicos como “Poison” hasta el cielo gasteiztarra.

Además de Cooper, pueblan el cartel de la segunda jornada del Azkena Rock Festival Sugar, los monumentos al punk Circle Jerks y Evaristo y el elegante folk estadounidense de Old Crow Medicine Show, sin olvidarnos de las propuestas más zapatilleras en ela carpa Thrasville y la revisión del rock progresivo setentero que firman los suecos Hällas. 

El sábado, quien quiera ver todo lo que hay que ver tendrá que prepararse una tabla de Excel.  Y seguro que en esa página quedará en negrita y subrayado el concierto de Social Distortion. Los de Mike Ness ya tocaron en Mendizabala en 2022, pero esta vez tienen un argumento con el que no contaban entonces, por si a alguien no le bastara con un recorrido de 50 años desde el punk rock a un rock americano más reposado: Born to kill, un nuevo y destacable disco de estudio.  

El nuevo trabajo rompe 15 años de silencio discográfico, y algunas de sus canciones (“No way out” y “Born to kill” son grandes opciones) seguro que llegarán a un repertorio en el que no faltarán, claro, “Reach for the sky”, “Don’t drag me down” o “Story of my life”.

De todas formas, el último día del Azkena ofrecerá otros muchos atractivos, además de este concierto imprescindible. Es el caso de la oscura y áspera propuesta de Lepora, el stoner de Rodeo, ambos grupos vascos, el power pop de Superchunk, el post punk electrónico del dúo inglés Sleaford Mods, los emocionales y emocionantes Jason Isbell & The 400 Unit, los históricos Discharge que unen el punk y la semilla del thrash, el disfrutable synthpop de Carpenter Brut, los irlandeses Therapy? tocando completo su mítico disco Troublegum y los madrileños Alcalá Norte.

Es solo rock and roll, ni nada más ni nada menos. 

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Azkena Rock 2026 Vitoria-Gasteiz Conciertos Música

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