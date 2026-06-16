Azkena Rock Festival: es solo rock and roll pero nos gusta

En tiempos turbios en los que no abundan las certezas, el Azkena Rock Festival es una apuesta segura: quien ose adentrarse en el recinto de Mendizabala recibirá a cambio toneladas de distorsión, punk, hard rock, música de raíz americana e himnos imperecederos de la música popular más ágil; también recogerá, a buen seguro, alguna otra joya escondida como puede ser algún grupo que su radar no tuviera controlado, pero lo que seguro que no le faltará es rock and roll, tanto como quiera o pueda.

La programación de tres días comenzará el jueves, y el cabeza de cartel de la primera jornada será el vitalista grupo sueco The Hives; hasta al festivalero o la festivalera más parada le costará mantenerse quieto ante la propuesta del quinteto, que combina garage, rock y los coreables estribillos de Pelle Almqvist, y la fuerza de sus temas, como demuestra “Hate to say I told you so”.