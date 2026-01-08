Tanttaka estrena en el Arriaga la obra "Desobedientes 18/98"

Escrita por María Goiricelaya y adaptada y dirigida por Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, "Desobedientes 18/98" propone un recorrido por la desobediencia civil y sumerge al espectador en el sumario 18/98.

La versión en euskera se estrenará hoy, 8 de enero, en el Arriaga, y la versión en castellano mañana, 9 de enero, en el mismo escenario. Después, el espectáculo saldrá de gira: Eibar, Zarautz, Donostia, Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Hondarribia...