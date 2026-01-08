Tanttakak "Desobedienteak 18/98" antzezlana estreinatuko du Arriagan
Maria Goiricelayak idatzi eta Fernando Bernuesek eta Mireia Gabilondok egokitu eta zuzendu duten antzezlanak desobedientzia zibilaren ibilbide bat marraztu, eta 18/98 sumarioan murgiltzen du ikuslea.
Euskarazko bertsioa gaur, urtarrilak 8, estreinatuko dute, Arriagan, eta gaztelaniazkoa bihar, urtarrilak 9, agertoki berean. Gero, biran izango da ikuskizuna: Eibar, Zarautz, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Hondarribia...
Zure interesekoa izan daiteke
Antzerkia eta dantza asko, dFERIAko 31 ikuskizunetan
Arte eszenikoen Donostiako azokaren 32. edizioko eskaintzaren % 15 izango da euskaraz. Tanttaka Teatroak 'desobedienteak 18/98' auziari buruzko antzezlana aurkeztuko du martxoaren 15ean.
Arriagak kontzertua eta antzerki ibilbideak eskainiko dizkio izena eman zion konpositoreari
2026ko urtarrilaren 17an Juan Crisostomo de Arriaga konpositorearen heriotza goiztiarraren (19 urte zituela hil zen) 200 urte beteko direla eta, haren izena daraman Bilboko antzokiak proposamen bikoitza egingo du. Urtarrilaren 17an, La Ritirata Josetxu Obregón bilbotar musikariak zuzendutako orkestrak Arriaga y el eco de su tiempo kontzertua eskainiko du, eta urtarrilaren 10ean eta 24an, eta otsailaren 1ean, goizez, Koldo Olabarrik eta Ainhoa Etxebarria aktoreek prestatutako antzerki ibilbideak izango dira. Kontzerturako sarrerak 26 eta 52 euro bitarteko prezioan eros daitezke, eta ibilbideetakoak 15 euroan.
"Muro de piedra" antzezlanak inauguratuko du Pabellon 6ko Gazte Konpainiaren espazio berria, Bilbon
Bilboko udal antzoki berrian ikusiko den lehen antzezlana "oroitzapen baten historia da". Torremolinoseko Pasaje Begoña kalezulo txikian, polizia-sarekada masibo bat egin zuten errepresio frankistatik ezkutuan askatasunez bizitzen saiatzen ari zirenen kontra, 1971an. Markel Hernandezen testua Aritz Castillok, Nora Urdanpilletak, Nerea Sanzek, Pino de Pablosek, Markel Urrestarazuk eta Arnatz Puertasek zuzendu, sortu eta interpretatu dute, talde lanean. Guk Sanzekin eta Castillorekin hitz egin dugu. Emanaldiak azaroaren 6tik 23ra egingo dituzte, ostegunetik igandera.
“Dena egiteke dago”tik “Dena eginda dago”ra arteko tentsioan mugituko da “Ikimilikiliklik Vol.2” lan berria
Edurne Azkarate zuzendari artistikoaren gidaritzapean, Loraldia festibalaren ikuskizun berriak Laboa, Artze anaien eta Zumetaren jatorrizko lanaren espiritu esperimental eta abangoardiazkoa berpiztu nahi du musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikus-entzunezkoen bidez.
Ximun Fuchs: "Arkeologia antzerkiaren metafora da, arrasto humanoekin istorioak kontatzen ditugu"
Artedrama eta Axut konpainiek "Nor naizen baneki" antzezlana estreinatuko dute ostiral honetan, urriak 17, Luhuson. Harkaitz Canok eta Ximun Fuchsek idatzi dute, eta azken horrek zuzendu du. "Ez ote da antzerkia barne indusketarako tresnarik onena?", galdetzen dute antzezlanaren arduradunek.
Calixto Bieitok bere Rikardo III. "itxuragabe eta makiavelikoa" erakutsiko du Arriagan
Arriaga Antzokiak "La maldad de Ricardo III" antzezlana taularatuko du, Joaquín Furriel protagonista duen lana.
"The Rocky Horror Show" musikala, Arriagan
Richard O'Brienen musikala Londreseko ekoizpenarekin iritsiko da Bilbora, jatorrizko bertsioan, euskarazko eta gaztelaniazko gainidatziekin. Urriaren 8tik 12ra izango da ikusgai.
Lauza horiko bidea Bilbora iritsi da
Euskalduna Bilbaok Andrew Lloyd Webberren musikalaren bertsio berri bat aurkeztuko du, abenduaren 23tik aurrera. Urtarrilaren 6ra arte egongo da ikusgai.
Pabellon 6 bota eta berritu aurreko azken emanaldia egin dute
14 urteren ondoren eta 2.200 ikuskizun ingururen ostean, Bilboko Pabellon 6 antzokia bota egingo dute, baina berreraikitzeko izango da. Urriaren 5ean, igandean, eskaini dute azken emanaldia. Bertan sarritan antzeztutako Ay, Carmela lana aukeratu dute etapa bati agur esateko.