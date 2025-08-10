El calor no da tregua en Euskal Herria: seguirán las temperaturas sofocantes en los próximos días
La intensa ola de calor que afecta a Euskal Herria continuará dejando temperaturas muy elevadas durante las próximas jornadas, especialmente en zonas del interior, según ha informado el servicio de meteorología de EITB. Las máximas volverán a superar los 35 ºC en gran parte del territorio y en la costa se rondarán los 31-33 ºC.
Este lunes se esperan cielos poco nubosos, con nubes de evolución por la tarde en el interior que podrían dejar algún chubasco.
En puntos de Navarra como Lizarra, Pamplona o Tutera, se prevé que los termómetros alcancen los 41 ºC, lo que ha llevado a activar de nuevo la alerta naranja por altas temperaturas.
La situación será similar en zonas del interior de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), donde también se esperan valores extremos, acompañados de un ambiente muy seco que incrementa la sensación de bochorno.
En la franja costera, aunque el ambiente será algo más fresco debido a la influencia del mar, el calor seguirá siendo persistente, con temperaturas que superarán con facilidad los 30 ºC y una elevada humedad relativa que contribuirá a la sensación de sofoco.
Además, se prevé que durante las tardes puedan desarrollarse tormentas, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde no se descartan chubascos. Por este motivo, se ha establecido un aviso amarillo en la zona, ante la posibilidad de fenómenos tormentosos localmente fuertes.
Las noches tampoco traerán alivio. Se espera que en toda Euskal Herria se registren noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 ºC y que en algunos casos podrían mantenerse por encima de ese umbral durante buena parte de la madrugada, dificultando el descanso nocturno.
Por todo ello, se recomienda extremar las precauciones, hidratarse con frecuencia y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.
