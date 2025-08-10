Beroak ez du etenik emango Euskal Herrian: tenperatura altuek joera berean jarraituko dute hurrengo astean
Gauean ere ez da atsedenik izango. Espero da Euskal Herrian gau tropikalak izatea, 20 ºC-tik jaitsiko ez diren tenperaturekin, eta, kasu batzuetan, goizaldean bero zakarra egin dezake.
Euskal Herriari eragiten dion bero bolada honek tenperatura altuekin jarraituko du datozen egunetan, batez ere barnealdean, EITBko meteorologia zerbitzuak jakinarazi duenez. Hala, maximoak 35 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko toki askotan, eta, kostaldean, 31-33 ºC ingurukoak.
Astelehen honetan, hodei gutxi izango dira zeruan, eta arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira barnealdean.
Lizarran, Iruñean edo Tuteran, esaterako, 41 ºC-ra iritsiko dira maximoak, eta, ondorioz, alerta laranja ezarriko dute berriro, tenperatura altuengatik.
Antzeko egoera izango da Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) barnealdeko zonaldeetan, muturreko balioak ere espero baitira, giro lehorra lagun, sargori sentsazioa areagotzen duena.
Kostaldean, itsasoaren eraginez giroa zertxobait freskoagoa izango den arren, beroak bere horretan jarraituko du, 30 ºC-tik gorako tenperaturekin eta hezetasun handiarekin, bero sentsazioa areagotuz.
Gainera, aurreikuspenen arabera, arratsaldean ekaitzak izango dira, batez ere Ipar Euskal Herrian, eta zaparradak botako ditu. Hori dela eta, abisu horia ezarri dute inguruan, trumoi-ekaitzak jo dezakeelako.
Gauek ere ez dute lasaitasunik ekarriko. Espero da Euskal Herrian gau tropikalak izatea, 20 ºC-tik jaitsiko ez diren tenperaturekin, eta, kasu batzuetan, goizaldean bero zakarra nagusitu daiteke, atsedena zailduz.
Horregatik guztiagatik, kontu handiz ibiltzea, ura maiz edatea eta eguzkitan luzaro ez egotea gomendatzen da.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Tenperatura maximoak 40 ºC-ra iritsi dira barnealdeko zenbait tokitan, igande arratsalde honetan
Hain zuzen ere, 40,5 ºC-ra iritsi dira Amurrion eta 40,3 ºC-ra Zallan eta Noainen, besteak beste. Kostaldean, aldiz, nabarmen baxuagoak izan dira.
Alerta laranja Araban, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan, bero zakarra dela eta
13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean EAEn, eta 21:00ak arte Nafarroan. 39 ºC-ko maximoak espero dira Nafarroan, 38koak Ebroko ibarrean eta 39koak Ipar Euskal Herrian.
Larunbat haizetsuak igande itogarriari egingo dio leku
Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiral honetan bertan hasita, muturreko tenperatura oso altuak tarteko. Larunbatean, tenperatura leunagoak izango dira, ipar-mendebaldeko haizeari esker.
Albiste izango da: beroa, polemika Bakioko jaietan eta 'Karmele' pelikularen trailerra
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bero zakarra Hego Euskal Herrian: 36 ºC-tik gora Laudion, eta 37 ºC, Nafarroan
Abisu horia indarrean da barnealdean, muturreko tenperaturak direla eta. Bihar, asteartea, tenperaturek freskotzera joko dute, baina asteazkenean termometroek berriro egingo dute gora.
Inoiz erregistratutako tximistarik luzeenak 829 kilometroko distantzia bete du, markak hautsi dituen oinaztargia
Fenomeno meteorologikoa 2017ko urrian gertatu zen, eta une batean Texas eta Kansas arteko eremuak argiztatu zituen. Bestalde, iraupen luzeeneko tximista, 17 segundo pasatxoko distira bat izan zen Argentinako iparraldean eta Uruguain, 2020ko ekainean.
Hodeiak, euri txikia eta tenperatura freskoak, uztaila agurtzeko
Astea asteburuaren ildo beretik abiatuko da: zeru grisa, euri txikia iparraldean eta giro freskoagoa euskal lurralde osoan.
Hodeiak eta euri txikia, asteburuko protagonistak
Tenperatura maximoak 20 eta 25 ºC artekoak izango dira.
Giro freskoagoa eta hodeitsua espero dugu astebururako
Tenperaturak behera egingo du asteburuan Euskadin, batez ere Kantauri isurialdean: euria eta zaparradak espero dira zenbait unetan.