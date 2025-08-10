EGURALDIA
Beroak ez du etenik emango Euskal Herrian: tenperatura altuek joera berean jarraituko dute hurrengo astean

Gauean ere ez da atsedenik izango. Espero da Euskal Herrian gau tropikalak izatea, 20 ºC-tik jaitsiko ez diren tenperaturekin, eta, kasu batzuetan, goizaldean bero zakarra egin dezake.

Ereaga hondartza
Ereagako hondartza. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriari eragiten dion bero bolada honek tenperatura altuekin jarraituko du datozen egunetan, batez ere barnealdean, EITBko meteorologia zerbitzuak jakinarazi duenez. Hala, maximoak 35 ºC-tik gorakoak izango dira lurraldeko toki askotan, eta, kostaldean, 31-33 ºC ingurukoak. 

Astelehen honetan, hodei gutxi izango dira zeruan, eta arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira barnealdean.

Lizarran, Iruñean edo Tuteran, esaterako, 41 ºC-ra iritsiko dira maximoak, eta, ondorioz, alerta laranja ezarriko dute berriro, tenperatura altuengatik.

Antzeko egoera izango da Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) barnealdeko zonaldeetan, muturreko balioak ere espero baitira, giro lehorra lagun, sargori sentsazioa areagotzen duena.

Kostaldean, itsasoaren eraginez giroa zertxobait freskoagoa izango den arren, beroak bere horretan jarraituko du, 30 ºC-tik gorako tenperaturekin eta hezetasun handiarekin, bero sentsazioa areagotuz.

Gainera, aurreikuspenen arabera, arratsaldean ekaitzak izango dira, batez ere Ipar Euskal Herrian, eta zaparradak botako ditu. Hori dela eta, abisu horia ezarri dute inguruan, trumoi-ekaitzak jo dezakeelako.

Gauek ere ez dute lasaitasunik ekarriko. Espero da Euskal Herrian gau tropikalak izatea, 20 ºC-tik jaitsiko ez diren tenperaturekin, eta, kasu batzuetan, goizaldean bero zakarra nagusitu daiteke, atsedena zailduz.

Horregatik guztiagatik, kontu handiz ibiltzea, ura maiz edatea eta eguzkitan luzaro ez egotea gomendatzen da.

