Las altas temperaturas han alcanzado en la tarde de este domingo los 40 ºC en numerosos puntos de interior del territorio. En la costa se han registrado temperaturas significativamente más inferiores, como 26 ºC en Bermeo, 27 ºC en Zumaia, 29 ºC en Biarritz yy 30 ºC en Getxo.



En concreto, este domingo por la tarde se han alcanzado los 39,8 ºC en Llodio, los 39,4 ºC en Barrundia, los 39,3 ºC en Vitoria-Gasteiz y los 38,9 ºC en Kanpezu.

En Bizkaia, la estación de medición de Abusu en Arrigorriaga ha anotado 38,1 ºC. Las temperaturas más altas se han alcanzado en Zalla (40,3 ºC), Orozko (39 ºC) y Sodupe (39 ºC).

En Álava, las máximas se han alcanzado en Amurrio (40,5 ºC), y también se han superado los 40 ºC en otros puntos como en Arkaute o Etura.

En Gipuzkoa, sin embargo, los termómetros no han llegado a superar los 39 ºC, y las máximas se han registrado en puntos como Bergara (38,6 ºC), Arrasate (38 ºC) o Beasain (36 ºC).



En la jornada de este domingo, permanece activada la alerta naranja hasta última hora de la tarde debido a la previsión de temperaturas muy altas en la zona de transición y en el eje del Ebro, mientras que en puntos costeros se ha establecido el aviso amarillo.



En Navarra, las máximas han superado también los 40 ºC, con especial calor en Noain (40,3 ºC), Lizarra (39,5 ºC) y Behortegi (39,5 ºC).

En Ipar Euskal Herria las máximas han rondado los 38 ºC, especialmente en puntos como Iruri, Aiziritze y Urepel.