Tenperatura maximoak 40 ºC-ra iritsi dira barnealdeko zenbait tokitan, igande arratsalde honetan

Hain zuzen ere, 40,5 ºC-ra iritsi dira Amurrion eta 40,3 ºC-ra Zallan eta Noainen, besteak beste. Kostaldean, aldiz, nabarmen baxuagoak izan dira.

Ume bat, urarekin jolasean. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Tenperatura altuak 40 ºC-ra iritsi dira igande arratsaldean lurralde barnealdeko zenbait tokitan. Kostaldean, aldiz, nabarmen baxuagoak izan dira tenperaturak: 26 ºC Bermeon, 27 ºC Zumaian, 29 ºC Biarritzen eta 30 ºC Getxon, adibidez.

Zehazki, igande arratsaldean, Laudion 39,8 ºC-ra iritsi dira, Barrundian 39,4 ºC-ra, Gasteizen 39,3 ºC-ra eta Kanpezun 38,9 ºC-ra.

Bizkaian, Arrigorriagako Abusu neurketa-estazioak 38,1 ºC neurtu ditu. Tenperaturarik altuenak Zallan (40,3 ºC), Orozkon (39 ºC) eta Sodupen (39 ºC) izan dira.

Araban, maximoak Amurrion eman dira (40,5 ºC), eta 40 ºC-tik gorakoak ere izan dira beste toki batzuetan, hala nola Arkautin edo Eturan.

Gipuzkoan, ordea, tenperaturak ez dira 39 ºC-tik gorakoak izan: Bergaran 38,6 ºC, Arrasaten 38 ºC eta Beasainen 36 ºC izan dira.   

Igande honetan, alerta laranja egongo da indarrean arratsaldeko azken ordura arte, trantsizio-eremuan eta Ebroko ardatzean tenperatura oso altuak espero direlako; kostaldean, berriz, abisu horia ezarri dute.

Nafarroan ere maximoak 40 ºC-tik gorakoak izan dira, eta bero zakarra izan dute Noainen (40,3 ºC), Lizarran (39,5 ºC) eta Behortegin (39,5 ºC).

Ipar Euskal Herrian maximoak 38 ºC ingurukoak izan dira, bereziki Iruri, Aiziritze eta Urepel bezalako tokietan.

