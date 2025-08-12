ola de calor
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La ola de calor vuelve a dejar temperaturas de más de 40ºC con una máxima de 44ºC en Llodio

La ola de calor ha dejado este martes temperaturas superiores a los 40ºC en 24 municipios, con registros más suaves en la costa. Euskalmet prevé un descenso térmico mañana, aunque el jueves volverán a subir, sobre todo en Álava.

FOTODELDÍA - . UHARTE (NAVARRA), 11/08/2025.- Una persona se baña en la presa de la localidad navarra de Uharte donde se intenta paliar la intensa jornada de calor. La comunidad foral se encuentra este lunes en alerta por las altas temperaturas, de hasta 42 grados en algunos puntos además de la alerta naranja por calor, el riesgo de incendios es "extremo" o "muy alto". EFE/Jesús Diges
Una persona se baña en la presa de la localidad navarra de Uharte. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Bero-boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utziko ditu berriro, eta maximoa 44ºC-koa izango da Laudion
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ola de calor que afecta a Euskadi desde hace más de una semana ha dejado este martes temperaturas por encima de los 40 ºC en 24 municipios. La máxima se ha registrado en Llodio (Álava), con 44 ºC, seguida de Igorre (Bizkaia) con 43 ºC y Bergara (Gipuzkoa) con 42,4 ºC.

En el interior de Bizkaia, 14 localidades han superado los 40 grados, mientras que en Gipuzkoa lo han hecho 8. En Álava solo Llodio y Amurrio (42,3 ºC) han alcanzado ese valor. En zonas de montaña como Pagoeta o Kapildui las máximas han sido de 31,6 y 32,5 ºC, respectivamente.

En la costa, las temperaturas han sido mucho más suaves, con valores como los 24,2 ºC del puerto de Bilbao, 24,9 ºC en Punta Galea (Getxo), 26,9 ºC en Santa Clara (San Sebastián) y 27,1 ºC en el puerto de Pasaia.

Euskalmet prevé un descenso generalizado de las temperaturas este miércoles, lo que reducirá la alerta naranja a aviso amarillo en Álava, donde se esperan máximas de 34 ºC en el sur y 33 en el resto del territorio. El jueves se espera un nuevo repunte, especialmente en el eje del Ebro.

Olas de calor Llodio Araba-Álava Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

Cargar más