La ola de calor vuelve a dejar temperaturas de más de 40ºC con una máxima de 44ºC en Llodio
La ola de calor ha dejado este martes temperaturas superiores a los 40ºC en 24 municipios, con registros más suaves en la costa. Euskalmet prevé un descenso térmico mañana, aunque el jueves volverán a subir, sobre todo en Álava.
La ola de calor que afecta a Euskadi desde hace más de una semana ha dejado este martes temperaturas por encima de los 40 ºC en 24 municipios. La máxima se ha registrado en Llodio (Álava), con 44 ºC, seguida de Igorre (Bizkaia) con 43 ºC y Bergara (Gipuzkoa) con 42,4 ºC.
En el interior de Bizkaia, 14 localidades han superado los 40 grados, mientras que en Gipuzkoa lo han hecho 8. En Álava solo Llodio y Amurrio (42,3 ºC) han alcanzado ese valor. En zonas de montaña como Pagoeta o Kapildui las máximas han sido de 31,6 y 32,5 ºC, respectivamente.
En la costa, las temperaturas han sido mucho más suaves, con valores como los 24,2 ºC del puerto de Bilbao, 24,9 ºC en Punta Galea (Getxo), 26,9 ºC en Santa Clara (San Sebastián) y 27,1 ºC en el puerto de Pasaia.
Euskalmet prevé un descenso generalizado de las temperaturas este miércoles, lo que reducirá la alerta naranja a aviso amarillo en Álava, donde se esperan máximas de 34 ºC en el sur y 33 en el resto del territorio. El jueves se espera un nuevo repunte, especialmente en el eje del Ebro.
Más noticias sobre eguraldia
Toda Euskal Herria, en alerta naranja por calor
La CAV está en alerta naranja por calor, con la misma situación en Navarra e Iparralde. Euskalmet prevé temperaturas que rozarán los 40 grados en el interior, y superar los 30 en la costa. Seguimos inmersos en la ola de calor y todo apunta a que habrá que esperar a mañana para que las temperaturas empiecen a bajar.
La ola de calor deja este lunes máximas de 40 grados en muchos municipios vascos
Hasta las 18:00 horas de este lunes se han registrado valores superiores a los 30 grados de manera generalizada, con muchos puntos por encima de los 35.
Toda Euskadi estará en alerta naranja este martes por la ola de calor
Euskalmet prevé temperaturas que rozarán los 40 ºC en el interior, y de 32 ºC en la costa.
El calor no da tregua en Euskal Herria: seguirán las temperaturas sofocantes en los próximos días
Las noches tampoco traerán alivio. Se espera que en toda Euskal Herria se registren noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 ºC y que en algunos casos podrían mantenerse por encima de ese umbral durante buena parte de la madrugada.
Los termómetros alcanzan los 40 ºC en puntos del interior en la tarde de este domingo
Las temperaturas han alcanzado los 40,5 ºC en Amurrio y los 40,3 ºC en localidades como Zalla y Noain. En la costa, en cambio, se han registrado temperaturas significativamente más inferiores.
Calor sofocante hoy con alerta naranja en Álava, Navarra, e Iparralde; y aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa
En Álava la alerta permanecerá activa hoy y mañana, entre las 13:00 y las 20:00 horas, mientras que en Navarra se mantendrá hasta las 21:00 horas. Además, se prevén temperaturas de hasta 40 ºC en Navarra, 38 ºC en el Eje del Ebro y 39 ºC en Iparralde.
Un sábado ventoso dará paso a un tórrido domingo
Euskalmet ha activado el aviso amarillo desde este mismo viernes por temperaturas altas extremas, que serán más suaves el sábado debido al viento del noroeste.
Será noticia: jornada de calor, polémica en las fiestas de Bakio y tráiler de la película 'Karmele'
Las noticias de de las que se va a hablar hoy, en dos palabras.
El calor extremo aprieta Hego Euskal Herria: superan los 36 °C en Laudio y 37 °C en Navarra
El aviso amarillo permanece activo en el interior por temperaturas extremas. Mañana, martes, llegará un breve alivio térmico antes de una nueva subida de los termómetros el miércoles.