La ola de calor vuelve a dejar temperaturas de más de 40ºC con una máxima de 44ºC en Llodio

La ola de calor que afecta a Euskadi desde hace más de una semana ha dejado este martes temperaturas por encima de los 40 ºC en 24 municipios. La máxima se ha registrado en Llodio (Álava), con 44 ºC, seguida de Igorre (Bizkaia) con 43 ºC y Bergara (Gipuzkoa) con 42,4 ºC.

En el interior de Bizkaia, 14 localidades han superado los 40 grados, mientras que en Gipuzkoa lo han hecho 8. En Álava solo Llodio y Amurrio (42,3 ºC) han alcanzado ese valor. En zonas de montaña como Pagoeta o Kapildui las máximas han sido de 31,6 y 32,5 ºC, respectivamente.

En la costa, las temperaturas han sido mucho más suaves, con valores como los 24,2 ºC del puerto de Bilbao, 24,9 ºC en Punta Galea (Getxo), 26,9 ºC en Santa Clara (San Sebastián) y 27,1 ºC en el puerto de Pasaia.

Euskalmet prevé un descenso generalizado de las temperaturas este miércoles, lo que reducirá la alerta naranja a aviso amarillo en Álava, donde se esperan máximas de 34 ºC en el sur y 33 en el resto del territorio. El jueves se espera un nuevo repunte, especialmente en el eje del Ebro.