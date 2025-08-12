Bero-boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro, eta maximoa 44ºC-koa izan da Laudion
Bero boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan, eta kostaldean tenperaturak behera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
Duela astebete baino gehiagotik Euskadiri eragiten dion bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan. Maximoa Laudion (Araba) izan da, 44 ºC-rekin, ondoren Igorre (Bizkaia) 43 ºC-rekin eta Bergara (Gipuzkoa) 42,4 ºC-rekin.
Bizkaiko barnealdean, 14 udalerrik gainditu dituzte 40 graduak; Gipuzkoan, berriz, 8k. Araban, Laudio eta Amurrio bakarrik (42,3 ºC) heldu dira balio horretara. Pagoetan eta Kapilduin, berriz, maximoak 31,6 eta 32,5 ºC-koak izan dira, hurrenez hurren.
Kostaldean, tenperaturak askoz ere leunagoak izan dira: 24,2 ºC Bilboko portuan, 24,9 ºC Galean (Getxo), 26,9 ºC Santa Klaran (Donostia) eta 27,1 ºC Pasaiako portuan.
Euskalmetek iragarri duenez, tenperaturak behera egingo du oro har asteazken honetan, eta, ondorioz, alerta laranja abisu horira jaitsiko da Araban; izan ere, maximoak 34 ºC-koak izango dira hegoaldean eta 33koak gainerako lurraldeetan.
