Bero boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan, eta kostaldean tenperaturak behera egingo duela iragarri du Euskalmetek.

FOTODELDÍA - . UHARTE (NAVARRA), 11/08/2025.- Una persona se baña en la presa de la localidad navarra de Uharte donde se intenta paliar la intensa jornada de calor. La comunidad foral se encuentra este lunes en alerta por las altas temperaturas, de hasta 42 grados en algunos puntos además de la alerta naranja por calor, el riesgo de incendios es "extremo" o "muy alto". EFE/Jesús Diges

Pertsona bat bainatzen Uharteko presan. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Duela astebete baino gehiagotik Euskadiri eragiten dion bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan. Maximoa Laudion (Araba) izan da, 44 ºC-rekin, ondoren Igorre (Bizkaia) 43 ºC-rekin eta Bergara (Gipuzkoa) 42,4 ºC-rekin.

Bizkaiko barnealdean, 14 udalerrik gainditu dituzte 40 graduak; Gipuzkoan, berriz, 8k. Araban, Laudio eta Amurrio bakarrik (42,3 ºC) heldu dira balio horretara. Pagoetan eta Kapilduin, berriz, maximoak 31,6 eta 32,5 ºC-koak izan dira, hurrenez hurren.

Kostaldean, tenperaturak askoz ere leunagoak izan dira: 24,2 ºC Bilboko portuan, 24,9 ºC Galean (Getxo), 26,9 ºC Santa Klaran (Donostia) eta 27,1 ºC Pasaiako portuan.

Euskalmetek iragarri duenez, tenperaturak behera egingo du oro har asteazken honetan, eta, ondorioz, alerta laranja abisu horira jaitsiko da Araban; izan ere, maximoak 34 ºC-koak izango dira hegoaldean eta 33koak gainerako lurraldeetan.

