Euskal Herriko txoko bakar bat ere ez da berotik libratu gaur
Duela astebete baino gehiagotik Euskal Herria jasaten ari den bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro EAEko 24 udalerritan. Maximoa Laudion (Araba) erregistratu da berriro: 44 gradu neurtu dituzte bertan.
Hamar pertsona artatu dituzte Osakidetzako Larrialdietan tenperatura altuengatik
Bederatzi paziente ospitalera eraman behar izan dituzte, eta kasu gehienak Gipuzkoan eta Araban izan dira. Osasun Sailak kontu handiz ibiltzea gomendatzen du, 2025eko Bero Planari jarraituz, bereziki arrisku-populazioetan.
Bero-boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro, eta maximoa 44ºC-koa izan da Laudion
Bero boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan, eta kostaldean tenperaturak behera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
Euskal Herri osoa, alerta laranjan beroagatik
EAE alerta laranjan dago beroagatik, baita Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere. Euskalmetek 40 gradu inguruko tenperaturak aurreikusi ditu barnealdean, eta 30 gradutik gorakoak kostaldean.
Bero boladak 40 graduko tenperatura maximoak utzi ditu gaur Euskal Herriko hainbat udalerritan
18:00ak arte 30 gradutik gorako tenperaturak izan dira non-nahi, eta txoko askotan 35etik gorakoak.
Bero itogarria izango dugu asteartean, eta Euskadi osoa alerta laranjapean izango da
Barnealdean 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira tenperaturak, eta 32 ºC-ren bueltan, kostaldean.
Beroak ez du etenik emango Euskal Herrian: tenperatura altuek joera berean jarraituko dute hurrengo astean
Gauean ere ez da atsedenik izango. Espero da Euskal Herrian gau tropikalak izatea, 20 ºC-tik jaitsiko ez diren tenperaturekin, eta, kasu batzuetan, goizaldean bero zakarra egin dezake.
Tenperatura maximoak 40 ºC-ra iritsi dira barnealdeko zenbait tokitan, igande arratsalde honetan
Hain zuzen ere, 40,5 ºC-ra iritsi dira Amurrion eta 40,3 ºC-ra Zallan eta Noainen, besteak beste. Kostaldean, aldiz, nabarmen baxuagoak izan dira.
Alerta laranja Araban, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia Bizkaian eta Gipuzkoan, bero zakarra dela eta
13:00etatik 20:00etara egongo da indarrean EAEn, eta 21:00ak arte Nafarroan. 39 ºC-ko maximoak espero dira Nafarroan, 38koak Ebroko ibarrean eta 39koak Ipar Euskal Herrian.
Larunbat haizetsuak igande itogarriari egingo dio leku
Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiral honetan bertan hasita, muturreko tenperatura oso altuak tarteko. Larunbatean, tenperatura leunagoak izango dira, ipar-mendebaldeko haizeari esker.