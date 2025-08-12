Denbora
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herriko txoko bakar bat ere ez da berotik libratu gaur

Calor en Estella
18:00 - 20:00
Beroa Lizarran. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Duela astebete baino gehiagotik Euskal Herria jasaten ari den bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro EAEko 24 udalerritan. Maximoa Laudion (Araba) erregistratu da berriro: 44 gradu neurtu dituzte bertan.

Deba Bero-boladak Eguraldia Lizarra Laudio

Eguraldiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu