Ningún rincón de Euskal Herria se ha librado hoy del calor

La CAV está en alerta naranja por calor, con la misma situación en Navarra e Iparralde. Euskalmet prevé temperaturas que rozarán los 40 grados en el interior, y superar los 30 en la costa. Seguimos inmersos en la ola de calor y todo apunta a que habrá que esperar a mañana para que las temperaturas empiecen a bajar.