Ningún rincón de Euskal Herria se ha librado hoy del calor

Calor en Estella
18:00 - 20:00
Calor en Estella. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko txoko bakar bat ere ez da berotik libratu

La ola de calor que soporta Euskal Herria desde hace más de una semana ha vuelto a dejar temperaturas por encima de los 40 ºC en 24 municipios de Euskadi. La máxima se ha registrado de nuevo en Llodio (Álava), donde se ha llegado a los 44 ºC.

Deba Olas de calor Eguraldia Estella Llodio

